Evo: Lamentablemente, algunos ministros, viceministros no responden al Presidente

El expresidente del país y líder del MAS, Evo Morales afirmó este domingo que el presidente Luis Arce será el que decidirá si habrá o no cambios en su gabinete.

“Pedí a todos los sectores sociales: no se trata de imponer ni de cuotear cargos. Expresé mi preocupación. Si algún sector social está imponiendo… Algunos piensan que un ministerio es de propiedad de ese sector. No. Es atribución constitucional de Lucho Arce elegir su gabinete. Expresé algunas debilidades. Lamentablemente, algunos ministros, viceministros no responden al Presidente, sino al sector social, cuando se trata de cuoteo, y ahí no hay gestión (…) Pero, finalmente, Lucho toma decisiones, porque es el Presidente”, dijo el exmandatario en su programa dominical “Evo es pueblo”.

Morales fue entrevistado este domingo en el programa de Evo es pueblo, líder de los humildes, que transmite Radio Kawsachun Coca.

El Pacto de Unidad, el MAS, la COB y el Presidente se reunieron el sábado en la Casa Grande del Pueblo. Según Morales, en esa reunión, “no se tocó nada” sobre posibles cambios en el gabinete. Sin embargo, hubo algunos criterios.

«Si requiere nuestra participación, en sugerencias, nada más”, dijo Morales en referencia a Arce. “Lucho sabrá (si) habrá nuevo gabinete (o) no habrá nuevo gabinete. Esa es de responsabilidad constitucional del hermano Lucho, presidente”.

Añadió que para ocupar un puesto en el gabinete, en algunos casos, se quieren “compañeros” con “experiencia” y, sobre todo, con “conciencia social”. Además, que sean “militantes” del MAS.