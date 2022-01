Expertos: Urge cambiar votación por meritocracia para elegir magistrados

Juan Pérez Munguía / La Paz

Tras la actuación de los hermanos Alcón, administradores de justicia en el caso del “violador serial”, expertos expresaron la urgencia de reformar el sistema judicial para designar magistrados por meritocracia y no por voto. Afirmaron que los jueces no son políticos para ser elegidos por popularidad, sino que deben ser profesionales imparciales e idóneos que resuelvan los problemas de la población y no sean funcionales al gobierno de turno.

En la inauguración del año judicial, el presidente Luis Arce manifestó que debe haber una reforma en el sistema. El ministro de Justicia, Iván Lima, invitó a Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, para reforzar el proceso del cambio judicial.

Pese a ese anuncio, las críticas al Órgano Judicial reflotaron al conocerse el caso Richard Choque, violador y feminicida serial. Este antisocial fue beneficiado con detención domiciliaria en diciembre del 2019, aunque tenía sentencia por asesinato.