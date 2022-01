Gobierno depura funcionarios a simple sospecha de ser «pititas»

En las redes sociales, grupos afines del MAS hacen circular decenas de denuncias en contra de servidores públicos considerados “pititas”. Hacen las acusaciones con énfasis en los ministerios cuyos titulares fueron observados por las organizaciones sociales, por no tener un trabajo político, sino técnico.

“El color político está por encima de los méritos. Yo trabajo con consultorías en línea específicas, en contratos de tres o seis meses. Hice muchas desde hace varios años, pero en la última convocatoria, pese a que gané, me han rechazado cuando iba a firmar el contrato. No me pidieron la militancia, pero me dijeron que según mi historial en 2020 hice una consultoría para ‘los pititas’ y por eso ya no podía trabajar con el gobierno”, relató M.C., exfuncionaria de uno de los ministerios. Pidió que por seguridad se guarde su identidad.

Como éste hay varios casos de trabajadores a quienes se les negó la renovación de sus contratos. Los afectados señalan que ello se debe a las presiones de las organizaciones sociales.

“¡Fuera pititas!”

“No me despidieron, sino que no me renovaron mi contrato para este año. Trabajé durante la gestión de Añez porque mi contrato llegaba hasta enero de 2020 y no podían botarme antes. Luego se trajeron a su gente y no me llamaron más. Cuando Arce entró, me contrataron otra vez, pero ahora que me tocaba la renovación me dicen que en mi historial vieron que seguí trabajando para los pititas cuando Evo se fue y que por eso no me renovarían”, explicó P.P.

El 30 de diciembre pasado, en el ampliado de las federaciones del trópico, el exmandatario Evo Morales solicitó la depuración de funcionarios “pititas”. Denunció entonces que hasta consiguen avales políticos para mantener sus cargos en diferentes ministerios.

“Fuera pititas de la función pública. No quiero a derechosos golpistas, que además llegan con avales”, sostuvo.