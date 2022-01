Interculturales en emergencia, piden el cambio de cinco ministros porque “se aplazaron”

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) se declaró en emergencia y pide al presidente Luis Arce que cambie al menos a cinco ministros, pero en especial, a Eduardo del Castillo e Iván Lima, ambos de Gobierno y Justicia.

Fuente: https://urgente.bo

El sector expresó su molestia porque hoy, en una reunión que debía realizarse en la Casa Grande del Pueblo, el Pacto de Unidad, un colectivo de organizaciones sociales del oficialismo, debía evaluar a los ministros. Ese encuentro fue suspendido debido a que algunos colaboradores del mandatario están con coronavirus.

“Para la familia intercultural estos ministros se aplazaron. Vamos a mencionar a la Ministra de la Presidencia (Marianela Prada), el Ministro de Justicia (Iván Lima), el Ministro de Salud (Jeyson Auza) y el Ministro de Medio Ambiente. Estamos molestos porque no cumplieron con el mandato de las organizaciones sociales”, dijo Wilson Cáceres, dirigente del sector.

“A partir de hoy, estamos entrando en estado de emergencia con todas las organizaciones vivas del Estado”, agregó.

Por otro lado, Guider Mendoza, otro de los dirigentes de los Interculturales, indicó que los ministros observados no coordinaron con las organizaciones sociales y se creen “intocables”.

“No se los podía ni siquiera visitarlos. Una de las observaciones es la coordinación con los movimientos sociales. Segundo, no se dan la tarea de revisar a funcionarios que son parte del golpe, siguen personajes que intentan desestabilizar el proceso de cambio”, lamentó.

“(La observación) es principalmente para Justicia y Gobierno, no hay justicia, no es solo la desestabilización, el golpe trajo sangre y viudas (…) pareciera que no existe Ministerio de Justicia. El Ministro de Gobierno parece que está cogobernando con los pititas”, reprochó Mendoza.

Esta mañana, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) sugirió el cambio de siete ministros: Justicia, Gobierno, Presidencia, Salud, Medioambiente y Agua, Hidrocarburos y Minería. Según el legislador «sí habrá algunos cambios».

La presión de las organizaciones sociales afines al MAS cada que pasa crece. Este 22 de enero, Día del Estado Plurinacional, el presidente Luis Arce hará importantes anuncios.