La OMS pide no relacionar términos como ‘deltacrón’ o ‘flurona’ con el Covid-19 por inexactos

La epidemióloga Maria Van Kerkhove alerta de que estas palabras implican combinación de virus o variantes, cosa que no está pasando.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido no usar palabras como ‘deltacrón‘ o ‘flurona‘ para hablar del covid por la inexactitud de estas con la pandemia. Así lo ha puesto de manifiesto la doctora Maria Van Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, a través de su perfil en redes sociales, concretamente en Twitter, donde ha pedido que esos términos «implican combinación de virus o de variantes y esto no está ocurriendo».

Jumping in late here: Let’s not use words like deltacron, flurona or flurone. Please 🙏

These words imply combination of viruses/variants & this is not happening. “Deltacron” is likely contamination during sequencing, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infection🧵below. https://t.co/rNuoLwgCzN

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022