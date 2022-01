Lima y Del Castillo, entre los 5 ministros de Arce observados

Juan Pérez Munguía / La Paz

Cinco ministros del Gabinete de Luis Arce fueron observados en el ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del pasado jueves. Entre los más cuestionados figuran el titular de Justicia, Iván Lima, y el de Gobierno, Eduardo del Castillo.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce explicó que los observados por las organizaciones sociales fueron cinco ministros del gobierno y un número mayor de viceministros. Sin embargo, no detalló los nombres de las autoridades cuestionadas ni las dependencias a las que representan.

Durante el encuentro de los miembros del MAS en el Chapare fueron varios los dirigentes que apuntaron contra Lima y Del Castillo. Esto debido a que no “hay arrestados” por el supuesto golpe de Estado del 2019. Además, también fue criticada la ausencia en el ampliado de Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el gabinete.

“Los que hemos estado en las luchas hemos visto caer a nuestros compañeros, no solo ha sido ir a las ánforas y ganar las elecciones. Estamos pidiendo el cambió del ministro de Justicia y ministro de Gobierno”, expresó Dieter Mendoza, dirigente masista de la regional Mamoré Bulo Bulo.

El líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, en el mismo encuentro manifestó que el mandatario debe mejorar su gabinete ministerial. A su vez cuestionó que algunos miembros del Ejecutivo digan que no son políticos, sino técnicos.

Cabe recordar que el 3 de diciembre Morales se reunió con el jefe de Estado, Choquehuanca y los consejeros en la Casa Grande del Pueblo.

“Es importante que el hermano Lucho mejore su gabinete. A mí me han sorprendido algunos ministros que dicen: Yo no soy político, soy técnico. A uno de ellos lo conozco, ni siquiera es técnico. Grave, no puede haber pues (eso), es un Gabinete político”, dijo el jefe del MAS en el ampliado de jueves.

Ratificación o cambio

El legislador Arce señaló que los sectores que integran la sigla azul consideran que algunos ministros no trabajan conforme a las expectativas. “Son cinco, entre ministras y ministros, que están siendo bastante cuestionados, también hay más de cinco viceministros que son observados”, añadió.

Asimismo, detalló que algunos viceministros en vez de hacer gestión, trataron de dividir al partido de gobierno. A esto se suma -acotó- que le llegan denuncias de que algunos directores no actúan de manera transparente. Adelantó que en los próximos días hará las denuncias públicas sobre el tema.

El cambio o la ratificación del Gabinete ministerial está previsto para el próximo 23 de enero, como lo solía hacer Evo Morales cuando gobernaba el país. Las organizaciones sociales están a la espera que el presidente Luis Arce tome en cuenta sus observaciones y cambie a los ministros cuestionados.

Legisladores evaluarán

El legislador del MAS Juanito Angulo dio a conocer que luego del receso parlamentario, diputados y senadores de esa sigla tendrán una reunión para evaluar a los ministros del gabinete de Luis Arce. Explicó que en ese encuentro pondrán el visto bueno o malo a las autoridades del Ejecutivo.

“Nosotros vamos a tener una evaluación propia de la Asamblea Legislativa(…) Todos los ministros y ministras serán evaluado, ahí se los calificará como una gestión positiva o negativa. En la evaluación escucharemos las recomendaciones de los parlamentarios del MAS. Pero considero que en general ha sido buena la gestión de los ministros que han acompañado al presidente Arce”, indicó.

Angulo detalló que en los próximos días las otras direcciones regionales del Movimiento Al Socialismo realizarán ampliados. Esto con el fin de hacer una evaluación política, como fue llevada adelante en pasados días por dirigentes y miembros del partido azul en Cochabamba.

Oposición: Será más de lo mismo

Legisladoras de oposición Centa Rek y Luisa Nayar.

Foto: Página SieteLa jefa de bancada de Senado de Creemos, Centa Rek, y la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar coincidieron en que con o sin cambio de ministros las políticas del gobierno no cambiarán.

Rek apuntó a que los cuestionamientos a algunos ministros del gabinete responden a pugnas internas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“El MAS nunca tuvo ministros eficientes en gestión, las designaciones son políticas. Al final los ministros son capataces que cumplen órdenes superiores, así que con otro gabinete será lo mismo”, dijo.

Nayar manifestó que el ampliado masista en Cochabamba mostró con claridad que lo que presente el oficialismo con el cambio de ministros será mayor persecución política.

“Es lo mismo que entre uno u otro masista, porque solo cumplirán las órdenes que les dé Arce o Morales para incrementar la persecución y el atropello a los que no son de su línea”, complementó.

Son cinco, entre ministras y ministros, que son cuestionados; también hay más de cinco viceministros observados