MAS y Pacto de Unidad deciden anular bloques que promocionan candidaturas de Lucho, David y Evo

“En esta reunión decidimos (que no exista) ningún bloque ni grupos, no es posible que algunos compañeros… Tal vez no sepan ni Lucho, Evo ni David de bloques (que promocionan) David presidente, Lucho presidente, Evo presidente; error garrafal. Nosotros nunca instruimos a ningún compañero que vaya hacer campaña por Evo presidente, Lucho también aclaró que nunca instruyó y sospechosamente aparece Bloque Choquehuanca, David presidente, error garrafal”, declaró en su espacio dominical de la radio RKC.

Explicó que es un error porque puede ser que ni David ni Evo sean candidatos presidenciales y el compañero que impulsa puede acabar “lastimado y quemado”. Morales recomendó a sus compañeros de base “no cometer ese error”.

Precisó que en la dirección nacional del MAS-IPSP se decidió que de aquí a tres años exista una reunión nacional, donde sentarán las bases de cómo se van a elegir a los candidatos a diputadas y senadores, qué cualidades deben tener, cómo se va a elegir al candidato a presidente y vicepresidente, y luego habrá otra reunión para elegir al candidato que espera sea de consenso y, si no es de consenso, se habilitarán elecciones internas.

Dijo que la prioridad es ampliar la militancia, debatir y “por primera vez les digo: estamos debatiendo con algunos compañeros el programa para la segunda revolución democrática y cultural en lo político, económico, social, cultural, nacional e internacional” y sobre ese programa se pedirá el apoyo interno.

Manifestó que alegra que la derecha se pelee y que se divida, pero en el MAS no se pueden existir grupos y si se trata de bloques, el MAS-IPSP es el único bloque, “no hay otro más. Eso debatimos y de consenso aprobamos”, precisó Morales.

Advirtió que “si alguien sigue con bloques, grupos, Evo presidente, David presidente, Lucho presidente es un divisor y está traicionando. No se acepta, (es una decisión) de consenso entre la COB, Pacto de Unidad, Lucho y todo el equipo; no hay ningún bloque”, aseguró.

Explicó que, en esta primera reunión, el presidente Luis Arce aceptó convocar a reuniones mensuales para el último lunes de cada a fin de hacer una evaluación política, con participación del Pacto de Unidad, la COB, sectores no afiliados a la COB y la dirección nacional del MAS, que antes se llamaba Conalcam y ahora se llama Estado Mayor, comentó.

Fuente: erbol.com.bo