“Me encontraron con droga”, el testimonio que hacía grabar a sus víctimas el hombre que abusó de más de 70 mujeres

Fuente: Unitel

El hombre que asesinó a dos mujeres y con engaños extorsionó y abusó a más de 70, obligaba a sus víctimas a grabar videos en los que confesaban que fueron encontradas con droga que en realidad era “sembrada” por el delincuente. Ya son 15 las mujeres que declararon en su contra.

“Me encontraron con sustancias ilícitas. Aclaro que el oficial que está a mi lado no hizo fuerza, ni me maltrató ni nada de eso”, señala en uno de los videos que fue encontrado en uno de los dispositivos móviles del delincuente.