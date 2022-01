Oruro: Puntos masivos de vacunación llenos ante masiva afluencia de la población

Los puntos masivos de vacunación y los centros de salud del departamento de Oruro presentaron largas filas ante la masiva afluencia de la población que acudió en busca de sus primeras, segundas y terceras dosis anticovid.

Ante la exigencia del carnet de vacunación o la prueba PCR para ingresar a lugares e instituciones en todo el país, desde ayer, las personas se agolparon a los diferentes establecimientos que ofertan las vacunas contra el Covid-19 para inmunizarse.

DERECHO

El punto masivo de la Facultad de Derecho, nuevamente registró largas filas de ciudadanos de todas las edades, quienes esperaron su turno para inmunizarse y recabar el carnet de vacunación correspondiente, algunos a favor y otros en contra de que se exija dicho documento.

“Yo creo que sí está bien que se exija porque hay muchas personas que no se quieren vacunar y no tienen ninguna medida de conciencia y de alguna manera creo que es bueno presionar para que no solamente ellos, sino la gente a su alrededor tampoco se contagie”, refirió una ciudadana que acudió al punto de vacunación para la segunda dosis de su niña de cinco años.

“Hasta ahora que estoy haciendo la fila no confío en lo que han fabricado, porque primera vez en la historia que veo que una vacuna se puede colocar cinco a seis veces, eso deja mucho que pensar. Hay gente que ha recibido las tres dosis e igual a caído, es una de las cosas por las que yo no me vacuné, pero ahora lo hago porque tengo que viajar y no me permite”, dijo otra persona.

“Me alegro que pidan el carnet porque así también es una motivación tanto para los papás como para los niños, en la cual así también vamos a poder portar y ser más responsables con nuestra salud y de los demás, es muy buena idea”, refirió una ciudadana que acudió al punto de vacunación por su tercera dosis.

SEDES

Tras una supervisión a los servicios de salud, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) identificó una afluencia considerable de personas que acudieron a vacunarse en primeras dosis, por lo que informó que los establecimientos de salud como la Asistencia Pública y Rafael Pabón triplicaron sus horarios de atención.

Asimismo, para descongestionar la vacunación se abrirá otro punto masivo en ambientes de la Gobernación para garantizar la inoculación de la población.

“A partir de mañana (martes) estamos garantizando esta asistencia a partir de las 08:00 hasta las 14:00 horas hasta el viernes, pero a partir de todos los sábados desde el subsiguiente vamos a garantizar que la asistencia sea como antes desde las 08:00 hasta las 12:00 horas”, informó el director del Sedes, Juan Carlos Challapa.