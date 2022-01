Riesgo de diabetes, recién diagnosticada 30 días después de la infección, por SARS-CoV-2 entre personas menores de 18 años

Ronald Palacios Castrillo, M.D.,Ph.D.

Resumen

¿Qué se sabe ya sobre este tema?

La infección por SARS-CoV-2 se asocia con un empeoramiento de los síntomas de la diabetes, y las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave. La infección por SARS-CoV-2 también podría inducir diabetes recién diagnosticada.

¿Qué agrega este informe?

Las personas <18 años con COVID-19 tenían más probabilidades de recibir un nuevo diagnóstico de diabetes> 30 días después de la infección que aquellas sin COVID-19 y aquellas con infecciones respiratorias agudas prepandémicas. La infección respiratoria distinta del SARS-CoV-2 no se asoció con un mayor riesgo de diabetes.

¿Cuáles son las implicaciones para la práctica de la salud pública?

El mayor riesgo de diabetes entre las personas menores de 18 años después del COVID-19 destaca la importancia de las estrategias de prevención del COVID-19 en este grupo de edad, incluida la vacunación para todas las personas elegibles y la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas.

La pandemia de COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a las personas con diabetes, que tienen un mayor riesgo de sufrir COVID-19 grave. Aumento del número de diagnósticos de diabetes tipo 1 (1,2) y aumento de la frecuencia y gravedad de la cetoacidosis diabética (CAD) en el momento del diagnóstico de diabetes (3) se ha informado en poblaciones pediátricas europeas durante la pandemia de COVID-19. En los adultos, la diabetes puede ser una consecuencia a largo plazo de la infección por SARS-CoV-2 (4–7). Para evaluar el riesgo de un nuevo diagnóstico de diabetes (tipo 1, tipo 2 u otra diabetes)> 30 días después de la infección aguda por SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19), Catherine E. Barrett y colaboradores de los CDC (http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7102e2) estimaron la incidencia de diabetes entre pacientes de edad <18 años (pacientes) con diagnóstico de COVID-19 de cohortes retrospectivas construidas con datos de reclamos de atención médica de IQVIA desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 26 de febrero de 2021, y se comparó con la incidencia entre pacientes emparejados por edad y sexo 1) que no hicieron recibir un diagnóstico de COVID-19 durante la pandemia, o 2) que recibieron un diagnóstico de infección respiratoria aguda (IRA) no COVID-19 prepandémica. Los análisis se replicaron utilizando una segunda fuente de datos (HealthVerity; del 1 de marzo de 2020 al 28 de junio de 2021) que incluyó a pacientes que tuvieron algún encuentro de atención médica posiblemente relacionado con COVID-19. Entre estos pacientes, la incidencia de diabetes fue significativamente mayor entre aquellos con COVID-19 que entre aquellos: A) sin COVID-19 en ambas bases de datos (IQVIA:índice de riesgo [HR] = 2,66, IC del 95% = 1,98–3,56; HealthVerity: HR = 1,31, IC del 95% = 1,20–1,44) y B) con IRA sin COVID-19 en el período prepandémico (IQVIA, HR = 2,16, IC del 95% = 1,64–2,86).

El mayor riesgo observado de diabetes entre las personas menores de 18 años que tenían COVID-19 destaca la importancia de las estrategias de prevención de COVID-19, incluida la vacunación, para todas las personas elegibles en este grupo de edad, además de la prevención y el manejo de enfermedades crónicas. El mecanismo de cómo el SARS-CoV-2 podría conducir a una diabetes incidente probablemente sea complejo y podría diferir según la diabetes tipo 1 y tipo 2. El monitoreo de las consecuencias a largo plazo, incluidos los signos de una nueva diabetes, después de la infección por SARS-CoV-2 es importante en este grupo de edad.

Los investigadores construyeron cohortes retrospectivas utilizando dos bases de datos de reclamaciones médicas de EE. UU.: IQVIA y HealthVerity. Los pacientes que tenían <18 años en la fecha de su encuentro índice y que estaban inscritos continuamente en un sistema de pago cerrado durante el período de estudio fueron seguidos desde su fecha índice hasta el final del período de estudio. Los pacientes fueron excluidos del análisis si tenían diabetes preexistente, definida como uno o más códigos de diagnóstico de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión, Modificación Clínica (CIE-10-MC) para la diabetes (E08-E13) en los 1 a 13 meses anteriores a su fecha de índice.

En la base de datos IQVIA, los pacientes con un diagnóstico de COVID-19 (códigos ICD-10-MC B97.29 o U07.1) durante el 1 de marzo de 2020 al 26 de febrero de 2021, se definieron como portadores de COVID-19. Los pacientes con COVID-19 se emparejaron por edad y sexo con los grupos de comparación del período pandémico y prepandémico. El grupo del período pandémico sin COVID-19 incluyó pacientes sin códigos ICD-10-MC relacionados con COVID-19 durante el 1 de marzo de 2020 –26 de febrero de 2021. El grupo de IRA del período prepandémico comprendió pacientes con un diagnóstico de IRA ( https://stacks.cdc.gov/view/cdc/113062) durante el 1 de marzo de 2017 –26 de febrero de 2018. Un grupo prepandémico no ARI consistió en aquellos en este grupo de edad cuyos registros no incluían códigos ARI ICD-10-MC durante el 1 de marzo de 2017 al 26 de febrero de 2018.

En HealthVerity, el grupo COVID-19 estaba compuesto por pacientes menores de 18 años cuyo registro incluía un código de diagnóstico ICD-10-CM para COVID-19 o un resultado positivo de la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del SARS-CoV-2 durante el 1 de marzo de 2020 –28 de junio de 2021. El grupo sin COVID-19 del período pandémico consistió en aquellos que tuvieron un resultado negativo en la prueba de PCR del SARS-CoV-2 y ningún registro de los códigos de diagnóstico de COVID-19 o resultados positivos de la prueba del SARS-CoV-2 durante el Mismo periodo. Ambos grupos se identificaron dentro de un subconjunto de datos de HealthVerity con licencia de los CDC que incluyen pacientes con un encuentro de atención médica posiblemente relacionado con COVID-19 ( https://stacks.cdc.gov/view/cdc/113062). No hubo un período de comparación prepandémico para los datos de HealthVerity.

La diabetes incidente se definió como una o más reclamaciones de atención médica con un diagnóstico de diabetes (códigos ICD-10-MC E08-E13) que ocurrieron> 30 días después de la fecha índice (excluidos los casos de hiperglucemia transitoria resuelta). Se calcularon las frecuencias de los códigos de incidentes de diabetes y los códigos de DKA en la fecha del incidente de diabetes o antes. Se utilizaron modelos de regresión de Cox para estimar las FC para el riesgo de diabetes. También se estimaron las FC por grupo de edad y sexo. Las modificaciones de los efectos de la edad y el sexo se evaluaron mediante términos de interacción. Se utilizó el software SAS (versión 9.4; SAS Institute) y PANDAS (versión 1.3.0; PANDAS Community) para realizar todos los análisis.

Entre 80.893 pacientes con COVID-19 en la base de datos IQVIA, la edad media fue de 12,3 años, el 50,1% eran mujeres y el 0,7% fueron hospitalizados en su encuentro índice COVID-19 . Entre 439,439 pacientes con COVID-19 en HealthVerity, la edad media fue de 12,7 años, el 50,1% eran mujeres y el 0,9% fueron hospitalizados en su encuentro índice. La diabetes se codificó en el 0,08% (IQVIA) y el 0,25% (HealthVerity) de las reclamaciones de los pacientes con COVID-19, con la mayoría de los diagnósticos de diabetes de tipo 1 o tipo 2 (IQVIA, 94,1%; HealthVerity, 94,0%). En comparación, se codificaron casos de diabetes del 0.03% (IQVIA) y 0.19% (HealthVerity) entre aquellos sin COVID-19. Se notificó CAD en el 48,5% (IQVIA) y el 40,2% (HealthVerity) de los pacientes con COVID-19 y diabetes; estas proporciones fueron más altas que las de CAD informadas en pacientes con diabetes sin COVID (IQVIA: no COVID 13,6%; ARI 22,0%; no ARI 27,5%; HealthVerity: 29,7%).En la base de datos IQVIA, la incidencia de diabetes fue de 316 por 100.000 personas-año en el grupo COVID-19, 118 por 100.000 personas-año en el grupo sin COVID-19 del período pandémico, 126 por 100.000 personas-año en el grupo de IRA prepandémica, y 125 por 100.000 personas-año en el grupo prepandémico sin IRA . El riesgo de diabetes fue un 166% mayor en el grupo de COVID-19 que en el grupo sin COVID-19 (HR = 2,66, IC del 95% = 1,98-3,56) y un 116% más alto que en el grupo de IRA prepandémica (HR = 2,16, 95% % IC = 1,64-2,86) (Figura 1). La incidencia de diabetes no difirió significativamente entre los grupos con IRA prepandémica y sin IRA (HR = 0,99, IC del 95% = 0,84–1,15). En la base de datos HealthVerity, la incidencia de diabetes fue un 31% más alta entre los pacientes <18 años con COVID-19 (399 por 100.000 personas-año) que entre aquellos sin COVID-19 (304 por 100.000 personas-años; HR = 1,31, 95% CI = 1,20-1,44).

En la base de datos IQVIA, el riesgo de diabetes fue similar en todos los grupos de edad y por sexo. En la base de datos HealthVerity, no hubo asociación con la diabetes en niños menores de 12 años, aunque se observó un riesgo significativamente mayor entre todos los demás grupos de edad y sexo. Sin embargo, ningún término de interacción de sexo o grupo de edad fue estadísticamente significativo.

Catherine E. Barrett Y colaboradores encontraron que (http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7102e2) los nuevos diagnósticos de diabetes tenían un 166% (IQVIA) y un 31% (HealthVerity) más de probabilidades de ocurrir entre pacientes con COVID-19 que entre aquellos sin COVID-19 durante la pandemia y un 116% más de probabilidades de ocurrir entre aquellos con COVID-19 que entre aquellos con IRA durante el período prepandémico. La infección respiratoria no relacionada con el SARS-CoV-2 no se asoció con la diabetes. Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas que demuestran una asociación entre la infección por SARS-CoV-2 y la diabetes en adultos (4-7). La inclusión de solo pacientes <18 años con un encuentro de atención médica posiblemente relacionado con COVID-19 en el grupo HealthVerity sin COVID-19 podría explicar la menor magnitud del aumento del riesgo de diabetes en este grupo en comparación con el riesgo en el grupo IQVIA. Además, los pacientes sin COVID-19 en HealthVerity tuvieron tasas de hospitalización más altas que los de IQVIA, lo que sugiere una enfermedad más grave en el encuentro índice en el grupo de comparación HealthVerity.

La asociación observada entre la diabetes y el COVID-19 podría atribuirse a los efectos de la infección por SARS-CoV-2 en los sistemas de órganos implicados en el riesgo de diabetes. COVID-19 podría conducir a la diabetes a través del ataque directo de las células pancreáticas que expresan los receptores ACE2 para el SARSCoV-2 , a través de la hiperglucemia de estrés resultante de la tormenta de citocinas y alteraciones en el metabolismo de la glucosa causadas por infecciones, o por precipitación de prediabetes a diabetes (8). Un porcentaje de estos nuevos casos de diabetes probablemente ocurrieron en personas con prediabetes, lo que ocurre en uno de cada cinco adolescentes en los Estados Unidos. El tratamiento con esteroides durante la hospitalización podría provocar hiperglucemia transitoria; sin embargo, sólo el 1,5% al ​​2,2% de los códigos de diabetes eran para la diabetes inducida por fármacos o sustancias químicas, y la mayoría de los códigos eran para la diabetes tipo 1 o tipo 2. Alternativamente, COVID-19 podría haber aumentado indirectamente el riesgo de diabetes a través de aumentos asociados con la pandemia en el índice de masa corporal, un factor de riesgo tanto para la enfermedad grave por COVID-19 como para la diabetes. Se justifican estudios futuros que aborden el papel de las comorbilidades y los aumentos en el índice de masa corporal en la diabetes post-COVID-19. Aunque este estudio puede proporcionar información sobre el riesgo de diabetes después de la infección por SARS-CoV-2, se necesitan datos adicionales para comprender los mecanismos patógenos subyacentes, ya sea los causados ​​por la infección por el SARS-CoV-2 en sí o los resultantes de los tratamientos, y el diagnóstico de diabetes asociada al COVID-19 es transitorio o conduce a una enfermedad crónica.

Durante la pandemia de COVID-19 se ha informado de un aumento de la diabetes tipo 1 pediátrica (1,2). Entre las personas menores de 18 años con COVID-19 y nuevos diagnósticos de diabetes en este estudio, casi la mitad tenía CAD en el momento del diagnóstico o alrededor de esa fecha. Este número fue más alto que el de los grupos de comparación y más alto que los informes anteriores de CAD entre los casos incidentes de diabetes tipo 1 antes de la pandemia (28%) (9). Anteriormente se había informado un aumento de la frecuencia de CAD en el momento del diagnóstico de diabetes tipo 1 durante la pandemia y se pensaba que se debía a la demora en la búsqueda de atención para la diabetes (3). Sin embargo, la asociación observada de un mayor riesgo de diagnóstico de diabetes después de la infección por SARS-CoV-2 no se explicaría únicamente por el retraso en la atención. COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada a grupos minoritarios raciales / étnicos, y los menores de 18 años en estos grupos también tienen un mayor riesgo de diabetes tipo 2 (10).

Los médicos deben detectar síntomas de diabetes en personas menores de 18 años con antecedentes de infección por SARS-CoV-2. Estos síntomas pueden incluir micción frecuente, aumento de la sed, aumento del hambre, pérdida de peso, cansancio o fatiga, dolor de estómago y náuseas o vómitos.

Estos datos sugieren un mayor riesgo de diabetes entre las personas menores de 18 años con COVID-19, lo que está respaldado por estudios independientes en adultos (4–7). Estos hallazgos subrayan la importancia de la prevención del COVID-19 en todos los grupos de edad, incluida la vacunación para todos los niños y adolescentes elegibles, y la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas. Los mensajes de salud pública que destacan los riesgos asociados con el COVID-19 entre la población pediátrica son especialmente importantes para informar a los médicos y a los padres sobre las posibles secuelas del COVID-19. La infección por SARS-CoV-2 puede conducir a diabetes tipo 1 o tipo 2 a través de mecanismos complejos y diferentes. Las agencias asociadas y los médicos en el campo deben ser conscientes de las consecuencias a largo plazo y monitorear a las personas menores de 18 años en los meses posteriores a una infección por SARS-CoV-2 para detectar una nueva aparición de diabetes. Se justifican los estudios de seguimiento a largo plazo de COVID-19 para definir mejor la posible asociación entre COVID-19 y un mayor riesgo de diabetes entre las personas de este grupo de edad.

FIGURA 1. Cociente de riesgo para la asociación entre COVID-19 o infección respiratoria aguda y nuevo diagnóstico de diabetes en pacientes menores de 18 años, por grupo de edad y sexo: bases de datos de reclamos IQVIA PharMetrics Plus y HealthVerity, * Estados Unidos, 1 de marzo de 2020 al 28 de junio de 2021

