SEDES suspende clínica por presunta mala praxis; administrativos denuncian «acoso»

El vocero del recinto médico manifestó que, según el tratamiento que la justicia da al caso, la responsabilidad por la denuncia de presunta mala praxis es personal, contra el médico en ejercicio, y no así contra la institución.

Fuente: Opinión

El director del Servicio Departamental de Salud, Freddy Medrano, informó que este miércoles la clínica Los Ángeles fue clausurada por el periodo de un mes, causando el rechazo de parte de administrativos de la misma, quienes además señalaron que el SEDES «acosa» a este recinto médico.

Medrano manifestó que personal de la Unidad de Calidad y Servicios de la institución en salud procedió con el cierre temporal de esta clínica, debido al incumplimiento del reglamento para su funcionamiento, a tiempo de mencionar que existe una resolución administrativa de sanción que establece dicha clausura, sin brindar mayores detalles.

Para explicar el hecho y en conferencia de prensa, el vocero de Los Ángeles, Patricio Vargas, detalló que el conflicto surgió a causa de una denuncia por presunta mala praxis ejercida en 2019, por lo que el caso llegó a instancias judiciales.

Puntualizó que en 2020 se dispone la suspensión de servicios de la clínica, pero que esta resolución no fue ejecutoriada, ya que existe un periodo en el cual la ley faculta a la institución para impugnar y apelar a esta decisión.

«(El caso) se origina en una supuesta mala praxis que está en conocimiento del Tribunal Quinto de sentencia. La justicia penal no ha considerado a la clínica como responsable del acto médico, la responsabilidad penal es personal y será la ley que establezca la sanción correspondiente (…) Hay pacientes internados, con COVID y no COVID, hay aislamiento seguro para estos pacientes. No hemos tenido ni un solo personal que se haya enfermado durante la pandemia».

«Para tranquilidad de la población», Medrano indicó que los pacientes que se encuentran internados en la clínica actualmente permanecerán allí hasta que reciban el alta médica correspondiente. Sin embargo, el recinto médico no está autorizado a recibir más pacientes y tampoco internaciones.

Indicó que una vez finalizado el periodo de suspensión por un mes, personal de la Unidad de Calidad y Servicios deberá retornar a la clínica para realizar una inspección y decidir sobre la reapertura de la misma.

Apenados por el hecho, representantes de la clínica lamentaron que esta clausura se realiza en medio de la cuarta ola de la pandemia del coronavirus, en la cual esta institución recibió a numerosos casos positivos, alrededor de los 2.500, poniendo a disposición Unidades de Terapia Intensiva (UTI) abiertas incluso las 24 horas del día.

Manifestaron que más de 100 pacientes requieren realizar consultas médicas diariamente en esta clínica y ahora deberán peregrinar por atención, en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19.