Sosa escribe desde Palmasola, dice que un medio ofreció defenderla y cuenta cómo nació SPT

Fuente: Página Siete Digital

La exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, escribió una carta desde la cárcel de Palmasola, donde cuenta cómo nació la agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT) y menciona que un medio de comunicación habría ofrecido apoyarla en el caso del proceso que se le sigue por los ítems fantasmas. La misiva fue publicada el último día de 2021 en la página que tiene su partido en Facebook.

“Mi cuñado recibió una llamada del propietario de un periódico y de un programa radial, quien le ofrece sus medios para mi defensa ya que me iba ir presa”, se lee en parte de la misiva.

El pasado 24 de diciembre, el juez anticorrupción Juan José Quiroz dispuso la detención preventiva para la exalcaldesa cruceña por cuatro meses en el penal de Palmasola. La exautoridad negó, en esa oportunidad, todas las acusaciones en su contra y aseguró que la “asesinaron políticamente”.

“En mi gestión no se cometió corrupción, Javier Cedeño es un canalla, todo lo que dijo en su declaración es mentira, me asesinaron políticamente”, manifestó tras la resolución del juez.

La declaración del exdirector de Recursos Humanos del gobierno regional, Javier Cedeño, apuntó a Sosa y su esposo, Sergio Perovic, como los líderes de una red de corrupción vinculada a contrataciones irregulares, extorsiones y favorecimientos ilícitos.

Ésta es la carta de la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra publicada por Detrás de la Verdad:

Angelica Sosa desde Palmasola: “Nadie apagará mi luz”

Estando en el hospital acompañando a mi delicado padre, mi cuñado recibió una llamada del propietario de un periódico y de un programa radial, quien le ofrece sus medios para mi defensa ya que me iba ir presa.

Recibí este mensaje a través de un tercero y sólo pedí a Dios su protección y su guía.

¿Cómo nace Santa Cruz Para Todos? Nace el 2009 con el Ing. Percy Fernández que venía con la sigla Frente Amplio Juntos Para Todos, sigla de sus aliados de esas épocas: Quique Landívar, los Monasterio y otros amigos, quienes luego de los primeros años rompen su buena relación.

Santa Cruz Para Todos lleva al Ing. Percy Fernández de presidente, mi persona de vicepresidente, el difunto “Gordo” Méndez y el Arq. Roberto Añez como parte de la directiva.

Asimismo, el Dr. José Negrete Román fue jefe de campaña el 2010 y el 2015, con el Ing. Percy Fernández como candidato. El 2021 el Arq. Roberto Añez toma su lugar como jefe de campaña de mi candidatura como aspirante a Alcaldesa; teniendo una lista de aspirantes a candidatos a concejales; (el año 2004 el jefe de campaña fue el Sr. Fernando Monasterio, yerno del Ing. Percy Fernández y parte del grupo Monasterio).

Todos conocen los desenlaces de la lista del 2010 al 2015, con Concejales que se convirtieron en disidentes; terminada la gestión el Ing. Percy Fernández deja la Alcaldía para postularse nuevamente, asumiendo Desiree Bravo como Alcaldesa interina.

La gestión 2015 al 2021 prolongada 1 año más por los sucesos del año 2019.

Quiero resumir esto, pues solo habían dos personas nombradas por asamblea como responsables políticos dentro de Santa Cruz Para Todos, el Arq. Roberto Añez para la campaña de la candidatura de Santa Cruz de la Sierra y el Dr. Cucho Adett Zamora para los candidatos de provincias (sacamos 9 concejales en distintos municipios con sus suplentes).

Mi esposo Sergio Perovic ayudó en provincias, no queriendo participar en las elecciones de la ciudad capital, donde mi persona era candidata a Alcaldesa.

Las oficinas de los candidatos a provincias estaban ubicadas en el segundo anillo (oficinas alquiladas a Jorge Landívar, una persona que me aconsejaba de manera permanente y por el Covid lo hacía a través de WhatsApp).

Estaban los asesores internacionales que daban la línea comunicacional y política; y también los responsables de la economía, aclaro, mi esposo, yo y mis hijas no tuvimos ninguna cuenta o firma autorizada dentro de la Agrupacion, estando el Sr. Mariano Ayala, Arq. Añez como responsables así como de la parte jurídica; responsables de los gastos y las campañas…

Luego menciona una lista de responsables políticos y encargados por Distrito Municipal.