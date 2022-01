Titulada en 2018, Evaliz Morales trabaja en la PGE hace un año y gana de Bs 11.362

Juan Pérez Munguía / La Paz

Evaliz Morales, hija del expresidente Evo Morales, se tituló en septiembre de 2018 como abogada. La joven fue contratada en la Procuraduría General del Estado (PGE) en enero de 2021 con un “haber básico” de 11.362 bolivianos.

El memorando de designación, firmado por el procurador Wilfredo Chávez, detalla que Morales fue contratada el 4 de enero de la gestión pasada. Su cargo es de Profesional II en la Unidad de Casos en Etapa de Fondo y Comité de Derechos Humanos (DDHH), de la Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado.

“El ítem asignado al cargo es el No 40 con un haber básico de Bs 11.362, correspondiente a la estructura de cargos y salarios de la Procuraduría General del Estado”, señala el documento al que accedió Página Siete.

En el portal web de la Procuraduría, en la escala salarial, se especifica que los Profesionales II ganan un sueldo de 12.029 bolivianos.

El Presupuesto Operativo Anual Individual (POAI) diseñado para el cargo en el que fue designada la hija del exgobernante especifica que para ocupar el puesto se requiere contar con título profesional de abogada y dos años y seis meses de experiencia general de trabajo, y un año y seis meses a partir de la emisión del título de provisión nacional.

Una fuente que trabajó en esa institución del Estado, que pidió no ser identificada, detalló que para ocupar un cargo bajo en la Procuraduría era requisito contar como mínimo con tres años de experiencia laboral en el ejercicio de la abogacía. Esto porque los abogados de la institución deben ser quienes controlen a los juristas del resto de las entidades estatales, para lo cual se requiere mucha experticia en el área.

Para ocupar el cargo, Evaliz justificó una experiencia laboral de un año y un mes como pasante en dos bufetes de abogados, 10 meses como abogada junior en un consorcio de juristas y 11 como jurisconsulta en una institución pública.

La hija del expresidente Morales se tituló en septiembre de 2018 y en diciembre recibió su credencial de abogada. En noviembre de 2019, tras la renuncia del exmandatario, la joven salió del país hacia Argentina y retornó a Bolivia en diciembre de 2020.

Cuando se dio a conocer que fue contratada en la PGE, el procurador Chávez aseveró que su designación iba a “fortalecer” a la institución de defensa de los intereses del Estado.

“La compañera y abogada Evaliz Morales Alvarado fortalece el equipo de la PGE. Su formación profesional y humana acreditan su alto compromiso social, político y profesional con la defensa de los Derechos humanos, área de su trabajo. ¡Bienvenida, Evaliz!”, expresó.

Este medio buscó contactarse con Evaliz para conocer su contraparte sobre esta nota. En ese marco, se llamó al teléfono de la Procuraduría. Sin embargo, ninguna de las llamadas fue contestada en el interno al que derivaron desde la central.

¿Un POAI a la medida?

La presidenta del Colegio de Abogados en Chuquisaca, Silvia Padilla, explicó que para trabajar en el cargo más bajo como abogada en una entidad privada piden como mínimo dos años de experiencia laboral. En el Órgano Electoral, los juristas que ingresan a un cargo inicial deben tener al menos cuatro años de experticia.

Sobre el caso de Evaliz Morales, Padilla indicó que la Procuraduría hizo un Presupuesto Operativo Anual Individual (POAI) a su medida.

La jurista lamentó que las instituciones sean un “botín político para dar trabajo a los simpatizantes” del partido en función de gobierno, cuando hay profesionales capaces.

“Es lamentable que estemos condicionados a una estructura administrativa gubernamental que tiene muchas carencias y favorece a la mediocridad. Ellos contratan a su personal y diseñan sus requisitos según les conviene. Me acuerdo una intervención de la abogada Evaliz, en la que decía que la educación en Bolivia era obligatoria; la educación es gratuita, no obligatoria, pero si no sabe esas diferencias, ¿qué podemos esperar?”, señaló.

La titular del ente colegiado sostuvo que es difícil que Morales tenga la experiencia que acreditó. Ello debido a que diciembre de 2018 recibió su credencial para ejercer como abogada. Además, porque Evaliz estuvo un año en Argentina, en época de pandemia y cuando la mayoría de los países estaban en cuarentena.