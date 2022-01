Tras movilizaciones, Loza pide reflexionar a movimientos antivacuna

Luego de registrar movilizaciones de sectores que rechazan la vacuna contra el coronavirus, el senador Leonardo Loza, del Movimiento Al Socialismo (MAS), pidió reflexionar a sus dirigentes, debido a que la decisión de acceder o rechazar la dosis contra el coronavirus (Codid-19) es personal, no grupal.

Fuente: https://brujuladigital.net

Durante la mañana de este lunes hubo marchas de protesta en la capital cochabambina, movilizaciones que fueron protagonizadas por sectores que rechazan la vacuna contra el coronavirus y también la exigencia del carnet de inmunización para la realización de trámites o solicitud de servicios.

El Gobierno postergó hasta el 26 de enero el plazo para la presentación del carnet anticovid para trámites y servicios, una medida que debía entrar en vigencia el 1 de enero, debido a que se registraron largas filas para la administración de la dosis.

Loza sostuvo que no se explica si son los sectores en su conjunto que rechazan la vacuna contra el coronavirus o si es sólo una decisión de los dirigentes de los sectores.

Representantes de maestros rurales, cívicos de El Alto y grupos de cristianos expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno de exigir el carnet antivacuna para trámites y servicios, por considerar que se vulneran sus derechos como ciudadanos.

En todo caso, el senador oficialista resaltó que la decisión de someterse a la dosis anticovid es personal y no grupal. En ese entendido, indicó que si una persona rechaza el inmunizante, no debería marchar para que otras personas no reciban la vacuna.

El fin de semana, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que la exigencia del carnet de vacunación a la ciudadanía para trámites y servicios es una “política de Estado”, debido a que se quiere preservar el derecho a la vida y a la salud, para prevenir la enfermedad.

En ese sentido, Silva anunció que se mantendrá el plazo para la exigencia del carnet de vacuna anticovid para la ciudadanía.