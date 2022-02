Un hombre somete a golpes a su esposa en plena vía pública

En las cámaras de vigilancia quedó grabado el momento cuando Andrea M., una mujer de 28 años, era sometida a golpes por su pareja, un hombre de 33 años identificado como Pablo Leitón Aguilera.

La agresión sucedió a plena luz del día, cuando la mujer salía de trabajar y su esposo la esperaba. Cuando ambos recorren el tercer anillo externo entre las avenidas Alemana y Beni, fue cuando empezó la brutal golpiza.

«Esto pasó el sábado después de mediodía, y yo senté la denuncia el domingo después de buscar las imágenes de las cámaras de seguridad porque él decía que no me había hecho nada y yo necesitaba tener un respaldo», dijo la víctima en contacto con EL DEBER.

La pareja lleva 1 año y 3 meses de casados, y según la denuncia, los celos cegaron al agresor, quien somete a golpes a su esposa, a vista de muchas personas que circulaban por el lugar.

En el video se observa cómo el hombre sujeta a la mujer, la jala de un lado a otro y la lanza al suelo. En ese momento un chofer se baja de su vehículo e intercede para que el abusivo sujeto detenga la golpiza, y luego otros conductores median para impedir que la brutal agresión continúe.

«A todas las personas que trataban de ayudarme les ofrece golpearlos, estaba salido de sus cabales», contó la mujer agredida.

Ahora ella espera que la investigación del caso se acelere y derive en una demanda de divorcio y una orden de alejamiento. «No quiero que se me vuelva a aparecer en mi trabajo ni en ningún lado, no quiero verlo nunca más. También, como estábamos casados, (quiero) que se arregle las deudas que adquirimos los dos. Él me dice que pedirá que yo le pase pensiones y yo no le toqué ni un pelo. Aparte de que me golpea, quiere que le pase dinero porque me amenaza con que voy a ir presa», reclama.

No es la primera vez que es golpeada, una vez ocurrió cuando ella descubrió que su esposo le fue infiel, además de ser agredida, lo perdonó, se separaron un tiempo pero al final volvieron a vivir juntos.

Esta es la segunda vez, y primera a vista de muchas personas, pero ella teme que ocurra nuevamente por lo que pide su alejamiento.

Andrea cuenta que la agresión que sufrió a manos de su esposo, duró entre 25 a 30 minutos, y ahora espera que la denuncia por violencia en su contra se acelere porque quiere conservar su trabajo que consiguió recién hace un mes.

«La primera vez no lo denuncié porque lo quería, ahora ya no, se le puede hacer costumbre y no se qué puede pasar más adelante», dijo preocupada a la espera qde la orden de citación al agresor.

Falta de atención

Andrea indica que el mismo día que fue agredida intentó sentar la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcv), donde una funcionaria policial la atendió, pero en vez de recibir la demanda, le pidió que vuelva a su casa.

«Fui a sentar la denuncia y me dijeron que era burocrático, que tenía que disponer de tiempo y que esto (golpes) suele pasar, que son cosas de pareja y si vuelve a pasar, debía llamar a un numero de teléfono para que recién la Policía acuda», reclamó.

Al escuchar esa respuesta, Andrea se retiró pero volvió al día siguiente con el cambio de turno de los policías.

Detalló que por experiencia propia, ahora entiende por qué muchas mujeres no se animan a sentar la denuncia, cree que por la negligencia y falta de empatía de policías, jueces y fiscales ante una creciente oleada de violencia intrafamiliar.