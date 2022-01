Varios sectores rechazan las determinaciones del COED

Por: Eduardo Ruilowa

El jueves se llevó a cabo la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), donde se descartó ingresar a una cuarentena rígida en Santa Cruz, como medida para contener los contagios por Covid-19. Sin embargo, las autoridades departamentales y municipales determinaron disminuir el horario de circulación de 5:00 a 21:00, desde este sábado 8 hasta el lunes 17 de enero. Sin embargo, varios sectores rechazan la medida.

Claudia Vargas, presidenta de la Asociación de Bares y Discotecas (ABD), considera que es una medida desacertada ya que traerá más desempleo a su sector. “Rechazamos esta medida porque ya se ha comprobado en anteriores olas que no funciona y solo demuestra que nuestras autoridades no están preparadas para enfrentar la crisis sanitaria”.

Vargas asegura que no han recibido propuestas de las autoridades para llegar a un acuerdo con el sector. “Ellos no nos dan ninguna propuesta, hemos tenido reuniones, pero no se puede con autoridades que un día dicen una cosa y al día siguiente otra. La gobernación sacó el horario nocturno de vacunación y a los dos días redujo el horario hasta las 20:00; entonces, no son consecuentes, no están bien organizados y es preocupante porque nos estamos viendo muy afectados” indicó.

Además, precisó que espera que en algún momento puedan tomarlos en cuenta porque en dos años no han recibido ningún beneficio, lo que aumenta el desempleo e incrementa la tasa de informalidad.

“Ellos siguen cobrando las licencias de funcionamiento y no les interesa que nosotros no tengamos cómo generar ingresos, lo que ocasiona es desempleo porque ya no tenemos cómo pagar sueldos y la gente que queda sin trabajo después ingresa a la informalidad, porque necesitan llevar alimento a sus casas. Es tremendo el daño que causan”, señaló.

Sin embargo, las autoridades determinaron las restricciones debido al incremento de contagios que ha superado los 6.000 por día y ante la saturación de los centros médicos, situación agravada porque ya se superan las 1.000 bajas médicas en el sector salud.

Fernando Medina, presidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, también recibe de manera negativa las restricciones. “Lastimosamente, afecta a más del 60% de la gastronomía cruceña, que depende de sus ventas en el horario nocturno. Los restaurantes tendrán una disminución de más del 50% de sus ingresos y en algunos casos les será más conveniente no abrir en el horario de 18:00 en adelante, los días que duren las restricciones nocturnas. Teniendo en cuenta que somos un sector que extrema esfuerzos en bioseguridad”, indicó.

En la misma línea, Fabricio Leigue, vicepresidente del sector gastronómico, manifiesta que esta medida es catastrófica para su sector. “Nuevamente un duro golpe a nuestro sector que ya viene siendo afectado hace dos años por la pandemia y ya hemos sufrido muchos cierres de negocios. Lo que nosotros le pedimos a las autoridades son nuevas estrategias a estos problemas, encerrarnos es la decisión más fácil que ellos pueden tomar”, aseveró.

Los supermercados también observan la medida. Sergio Weise, presidente de la Asociación Boliviana de Supermercados (Absosuper), dijo que su sector entiende que se deban realizar restricciones en la circulación y exposición de las personas al contagio, todo con el fin de frenar la cadena de contagios, pero también pide a las autoridades que sepan diferenciar quiénes cumplen con las medidas y evitan los contagios.

“Los supermercados -con todas las medidas de bioseguridad que hemos desarrollado e incorporado en los últimos 18 meses- nos hemos convertido en uno de los lugares más seguros para ser visitados”, señaló Weise.

Transporte urbano

Mario Guerrero, secretario general del Sindicato de Micros Santa Cruz, señaló que el sector del transporte no fue convocado para la reunión del COED y aseguró que con la restricción del horario de circulación las autoridades “volvieron a equivocarse”, pues están afectando a la economía de muchas familias cruceñas.

Según Guerrero, los pasajeros no acatarán el aforo del 50% debido a que en horas de la noche se “desesperarán” por volver a sus hogares e intentarán subirse a los micros, sin importar que sus asientos estén ocupados, como se registró en anteriores ocasiones.

“Rechazamos totalmente estas nuevas medidas que fueron adoptadas en el COED, porque esto es un castigo a la economía, no solo de los micreros, sino de las personas que venden cena, de los taxistas que trabajan de noche y de muchos otros sectores”, explicó.

Conozca las 16 determinaciones del COED que rigen desde hoy:

1.- Está prohibida la circulación de personas y de todo tipo de vehículos motorizados y no motorizados, públicos y privados, entre horas 21:00 a 05:00.

2.- Queda prohibido el funcionamiento de ferias itinerantes en espacios públicos. Los mercados y ferias fijas funcionarán con el 30% de su capacidad y con control de bioseguridad en sus ingresos.

3.- Se permite las actividades de los comercios, mercados, supermercados y demás actividades económicas para que funcionen desde las 5:00 hasta las 21:00 horas, debiendo dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad.

4.- Sugerir al transporte público la reducción de su capacidad en un 50% de pasajeros y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

5.- Sugerir a los municipios del departamento, de acuerdo a su nivel de riesgo, implementar las medidas de contención necesarias y declaratorias de emergencias o desastres.

6.- Prohibir la realización de eventos con aglomeración masiva, como es el caso de espectáculos privados, públicos, fiestas de promociones y de fin de año. El incumplimiento de estas medidas será sancionado de acuerdo a la normativa vigente de cada municipio. En el caso de los locales, se exponen a la clausura inmediata.

7.- El COED exige al Gobierno nacional cumplir con la dotación de recursos humanos y le da un plazo de 15 días para la asignación de los ítems para el personal de salud, debido al crecimiento vegetativo de la población y a la emergencia por el Covid-19.

8.- Podrán movilizarse los vehículos de servicio de transporte de carga interprovincial e intermunicipal de cualquier naturaleza, de lunes a domingo, las 24 horas del día a fin de abastecer la cadena alimenticia, materiales, productos e insumos y materias primas a todo el departamento.

9.- Las correspondientes autorizaciones de circulación serán emitidas por los Gobiernos Autónomos Municipales e Indígenas Originarios Campesinos.

10.- Exigir al Ministerio Público y a las autoridades competentes la fiscalización de las recomendaciones dictadas por el COED aplicando las sanciones correspondientes.

11.- Recomendar a las instituciones públicas y privadas seguir promoviendo la vacunación contra el Covid-19 entre sus empleados y en la población en general.

12.- Recomendar a los municipios la implementación de mecanismos de sensibilización dirigidos a padres de familia para contener los contagios en la población menor a 17 años.

13.- Se sugiere a los municipios cumplir con la corresponsabilidad para acelerar los procesos de vacunación contra el Covid-19 y el cumplimiento de las nuevas estrategias

14.- Seguir reforzando e intensificando los patrullajes nocturnos que se vienen realizando con la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Gobiernos Autónomos Municipales e Indígenas Originarios Campesinos y otras instituciones, con el fin de hacer cumplir las medidas de bioseguridad y restricciones dictaminadas por las entidades territoriales autónomas y el COED-Santa Cruz.

15.- El COED solicitó el apoyo de la Policía Boliviana en el control de los puestos de vacunación tomando en cuenta el compromiso del representante de la Policía en la reunión y a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Policía y la Constitución Política del Estado.

16.- De continuar el ascenso de casos y un comportamiento no adecuado de la población, se podrían asumir otras medidas restrictivas.