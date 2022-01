Viceministro afirma que se cumple el acuerdo con la Andecop sobre descuentos en pensiones

El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, manifestó este miércoles que el Gobierno cumple con los acuerdos a los que llegó con la Asociación Nacional de Colegio Particulares (Andecop) el 11 de enero. Dijo que se determinó que los descuentos a las pensiones escolares se aplicarían en caso de que las clases fueran semipresenciales o a distancia que no habría incremento para las presenciales.

“Estamos cumpliendo. El acta dice bien clarito que las unidades educativas que van a trabajar de manera presencial no van a hacer ningún tipo de incremento, pero si están trabajando a modalidad semipresencial o a distancia tiene que hacer los descuentos correspondientes”, dijo el viceministro Puma.

Ayer, el Ministerio de Educación emitió una tabla de descuentos a las mensualidades según la cantidad de costos y modalidad de clases, ya sea virtual o semipresencial. No obstante, la Andecop está en desacuerdo y considera que la determinación es arbitraria.

El representante de Andecop, Genaro Durán, remarcó que en la reunión del 11 de enero acordaron que comenzarían este 2022 sin incrementos, pero el Ministerio de Educación prefirió avanzar sin tomar en cuenta sus argumentos en el caso de los descuentos.

Por su parte, el ministro Puma remarcó en que las determinaciones de esa reunión se están cumpliendo.

“(El acta) Habla solamente de la modalidad presencial, no de la modalidad semipresencial o a distancia (…) Solamente habla de la modalidad presencial que no hay incremento, entonces está cumpliéndose el acta”, insistió en una entrevista con radio Panamericana.

Asimismo, la autoridad de Gobierno señaló que la carta que envió la presidenta de la Andecop, Isabel Zotez, para pedir que se postergue el encuentro del lunes, que tenía el fin de definir las pensiones, llegó el ayer, martes, y reiteró que por su inasistencia al diálogo, se procedió con los descuentos.

“La nota recién llegó el día de ayer (martes) en el sentido que quieren diferir la reunión para la próxima semana; sin embargo, nosotros ya habíamos sacado (los descuentos) porque la no asistencia a la reunión, nos indica de que no tiene interés de poder resolver los problemas y no podíamos dejar en la incertidumbre a los padres y madres de familia que están en el periodo de inscripciones. En ese sentido como Ministerio de Educación, como ente rector, hemos tenido que sacar (los descuentos)”, indicó en la misma emisora.