Abusivos, arbitrarios e ilegales!

Al abuso que se ejecuta con Jeanine Añez se le puede poner cualquier nombre que represente los términos del título o, los tres juntos. Quien haga uno de ese derecho no se equivoca porque, demás está que salga el ministro de “justicia” (oxímoron, es decir injusticia) a decir que acepta la postergación del inicio del juicio contra la ex presidenta “para no generar vicios de nulidad”, cuando el solo hecho de iniciar cualquier acción de ese tipo en el campo judicial ordinario genera precisamente lo que se quiere evitar, ese sainete trágico, en si mismo un acto de ilegalidad.

Lo que vimos el jueves fue una vergüenza, una señora sin rostro que trataba de levar adelante un ”proceso” que no pudo manejar. Estoy seguro de que, si alguna vez los bolivianos lográsemos recuperar la cordura jurídica y el Estado de derecho, la misma señora, los jueces que “administrarán la injusticia” a nombre del Estado y los ministros y otros que violen la ley (parlamentarios que incumplan la responsabilidad) deberán ser puestos en estrados judiciales en calidad de acusados por violar la CPE. Así de simple.

Debido proceso; el rol de la Asamblea o Congreso Nacional.- Los parlamentarios son elegidos principalmente para legislar (hacer leyes), no para levantar la mano y simplemente recibir un sueldo a fin de mes, pero no es sólo para eso, porque, como en el caso que nos ocupa, y por excepción, la Asamblea se convierte en Juez y, en esa condición, tiene la responsabilidad de Juzgar, con el acuerdo de los 2/3 de sus miembros, al Presidente o Presidenta del Estado.

Es importante saber que: (esto lo debieran tener muy claro los asambleístas o congresistas) cuando el congreso o la asamblea se convierte en Tribunal Juzgador, le son aplicables todas las reglas que establecen la CPE y las leyes y “principios” que corren para los miembros del Poder Judicial, es decir que, mientras dure el proceso, ellos son, formalmente, jueces del Estado o República.

Se entrecomilló el término “principios”, porque uno de ellos, es decir el “principio” a cuidar es el de la “verdad material”, que es el hecho incontrastable que no puede dejar de tenerse en consideración. Como bien señaló en la entrevista que tuvo a bien concederme el jueves de la semana pasada (SIN COMPOSTURA NOCHE) el abogado Francisco Borenstein: “cuando hay hechos incontrastables que se evidencian y no hay duda alguna acerca de ellos”, el proceso se funda en esos hechos que son verdades absolutas.

En el caso de Jeanine Añez, el hecho incontrastable es que ella fue presidenta del Estado y que por ese hecho se la debe juzgar en un Juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa nacional.

La “verdad absoluta” está por encima de cualquier otra consideración; porque nadie puede alegar que la señora Añez no fue presidenta, de manera tal que, todo lo que se le quiera objetar debe ser alegado en la Asamblea plurinacional, porque así manda la ley.

No creen que su llegada al gobierno haya sido legal?, vaya! Eva Copa ensayó una interpretación y dijo que fue un hecho forzado por las sucesivas renuncias y que, la figura de Añez resultó siendo forzada y claro que lo fue, pero eso se dio porque el poder fraudulento trató de generar un vacío de poder que ponía en riesgo la continuidad democrática y el des-orden constitucional.

Ya lo dijimos antes, pero vale la pena recordar que el vacío de poder fue una salida desesperada de Evo Morales y los que lo rodeaban que tenían en mente generar tal vacío de poder como para que los militares tomen el mando de manera provisoria y luego, una vez recuperada “la calma” rota por el fraude del huido, se actúe como alguna vez actuó el general Guido Vildoso, cuando tras de los sucesivos golpes a partir de García Mesa, se restituyó la democracia convocando al Congreso del año 1980, para que este sea quien elija al presidente de acuerdo al mandato constitucional (entre los 3 más votados) , siendo electo en ese congreso don Hernán Siles Suazo con la UDP. No vale la pena recordar cómo le fue a ese gobierno; lo que se quiere mostrar es que, además de haber manipulado los resultados electorales (el trabajo que hicieron los mexicanos citados en varias ocasiones en este mismo sitio por quien esto escribe) el huido pretendía que los Kalimanes, los Jarjuis y los Terceros lo llamen para “restituirle el poder”, habida cuenta de que, con fraude, había logrado la diferencia mínima para ser reelecto.

Le salió mal al fraudulento porque los militares no se prestaron a su juego, razón por la cual están siendo procesados y, a punto de aceptar un delito que no cometieron “para dar tranquilidad a sus familias”, piden que el país los entienda. Que difícil se hace entender la deshonra de quien se pasó casi 40 años de su vida hablando de la honra de vestir un uniforme militar y “servir a la patria”. Sabrán ellos cómo recuperan su vida después de semejante acto indigno, lo que desde el poder no podrán nunca, es probar que hubo golpe de Estado, porque lo que los militares hicieron al no prestarse al juego de Morales fue, precisamente que el huido lleve a cabo su plan y, en segundo lugar, porque, como señaló Eva Copa, se forzó o llevó al extremo la CPE y se eligió a la última persona en el orden sucesorio constitucional, cosa que, los fraudulentos, no pensaron ocurra.

Este tema del acápite anterior, debe ser procesado en el Congreso/Asamblea, convertido en Juez, porque la verdad material es que Añez fue presidenta y, es su gestión la que se debe procesar, incluso, si quieren, su manera de acceder al cargo (que tiene una opinión de legalidad de parte del TCP). Todo se debe resolver ahí.

Piensa alguien que Iván Lima y otros no saben cuál es la verdad material en este tema? Piensa alguien que se puede aceptar la idea de que Añez no fue Presidenta? No es acaso una verdad que prorrogó a todas la autoridades electas, hasta que se llame a nuevas elecciones? Puede alguien alegar que Arce Catacora no es presidente constitucional, tras de una elección llevada a cabo en el gobierno constitucional de Jeanine Añez, que posesionó al nuevo TSE?

Cierro: El Debido proceso se asienta en la verdad material y absoluta; Añez fue presidenta y, en el proceso que se debe instalar en el Congreso se puede debatir lo que quieran, pero ese debido proceso lo resuelve la jurisdicción mayor, o sea, la Asamblea nacional, no unos jueces sin rostro en una pantalla de computadora; es en la Asamblea donde se debe probar que cometió o no, delito; si se aprueba, por 2/3, que hay pruebas de ilegalidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, entonces se la debe juzgar en otro espacio definido también constitucionalmente.

No hay otra legalidad; no se puede llevar esto a otro lugar porque donde corresponde no se consiguieron los 2/3. Evo Morales, en algún momento deberá sentarse en ese mismo lugar y ser juzgado por fraude, por malversación, violación a los DDHH y por muchos otros delitos pero deberá ser en la Asamblea y, deberá ser una decisión de 2/3 de los asambleístas que sea o no, juzgado en la instancia que corresponda.

Carlos federico Valverde Bravo

Fuente: eju.tv