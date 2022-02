Copa sobre juicio de Áñez: Será un antecedente para que ninguna autoridad sobrepase la CPE

La autoridad edil fue citada para asistir al inicio del juicio en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, pero devolvió el documento porque no aclara en calidad de qué se hará presente.

Fuente: ANF

La expresidenta del Senado y alcaldesa del municipio de El Alto, Eva Copa, calificó como un “juicio histórico” el que se realizará contra la expresidenta interina, Jeanine Áñez, porque quedará como un antecedente para que ninguna autoridad sobrepase la Constitución Política del Estado (CPE).

“Es un antecedente que quedará para todas las autoridades hacia adelante, en el marco de que ninguna autoridad puede sobrepasar la Constitución. Nuestra Constitución es clara, habla en sus diferentes artículos el tema de cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir (para una sucesión constitucional)”, afirmó.

Argumentó que los hechos suscitados en 2019 no se pueden tapar con un dedo. Recordó que en Senkata y Sacaba se generaron hechos de sangre y en medio de todo lo sucedido hay mucha historia que debe ser esclarecida e investigada. Aunque desde la Asamblea de Derechos Humanos de El Alto aclararon que en el juicio de “golpe de Estado II” no se tocará temas de Senkata y Sacaba.

Al respecto, Copa dijo que en la asunción al poder de la expresidenta Jeanine Áñez hubo todo un proceso que debe ser esclarecido. Copa en una declaración a radio Fides reconoció que lo sucedido fue una «transición constitucional forzosa», aunque después se retractó.

“Bien lo han dicho ustedes, este es un juicio histórico que se está llevando en nuestro país, para poder aclarar diferentes etapas por las cuales se ha pasado en el 2019 y poder llegar al fondo de este problema”, subrayó.

Recordó que cuando presidió la presidencia de la Cámara de Senadores dejó en claro su posición sobre lo que ocurrió en 2019, sobre si fue “golpe” o no. “Yo he sido muy clara desde un principio cuando he asumido la presidencia (del Senado) de que los militares han pedido la renuncia del (ex) presidente (Evo Morales). Así que, ya ustedes saben qué es cuando un militar pide la renuncia de un presidente electo constitucionalmente”, indicó.

Copa fue citada para asistir al juicio en contra de la expresidenta Áñez, pero devolvió el documento, debido a que no aclara en calidad de qué se hará presente. Dijo que una vez se subsane ese aspecto irá a contar todo lo que conoce del tema.

“En mi condición de alcaldesa electa de esta ciudad, después de analizar el mandamiento, conjuntamente con mis asesores, he decidido devolver dicho comparendo porque no específica ni aclara en qué calidad debo comparecer o presentarme ante las autoridades judiciales”, manifestó.

Detalló que en el artículo 129 del Código de Procedimiento Penal dice que el mandamiento de comparendo es para citar al imputado, testigo o perito. Añadió que no teme a ser aprehendida porque de antemano está aclarando su situación.

El excandidato a la gobernación de La Paz, Rafael Quispe, también fue citado para que asista al juicio de Áñez, que iniciará este jueves 10 de noviembre.