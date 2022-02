Cuestionan por qué no se reportó el embarazo de la menor de 14 años en el hospital del Plan y el nacimiento del bebé que abandonaron en una caja

Luego de que las investigaciones dieron con la identidad de los padres del bebé que fue abandonado a principios de año en una caja de cartón en La Guardia (se descubrió que el niño fue producto de una violación de un padre hacia su hija adolescente) las autoridades del municipio vecino cuestionan: ¿por qué el caso no fue alertado a tiempo?, ¿por qué no se hizo un seguimiento al estado de la adolescente mamá y de su bebé?

La directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Guardia, Doris Leaños, indicó que cuando sucede este tipo de casos similares en ese municipio, el personal de la Defensoría acude inmediatamente para hacer la investigación.

«Si tuvo al bebé en el Plan Tres Mil hay que verificar si comunicaron a la Defensoría y a la Policía, pero si comunicaron el caso, hay que ver por qué no hicieron su trabajo», cuestionó Leaños.

Detalló que la falta de seguimiento y atención oportuna, llevó a movilizar durante casi un mes a los agentes de la Policía y a los funcionarios de la Defensoría de La Guardia, para llegar a descubrir qué sucedió, llegando recién a descubrirse los motivos a fines de enero y principios de febrero, que desvelaron la veracidad del drama de la niña de 14 años.

«Haga frío, calor, llueva o truene, no importa cómo esté el tiempo, tenemos que acudir a verificar e investigar. Estos casos no se pasan por alto, ahora pregunto ¿por qué el personal del hospital que emitió el nacido vivo, que es el municipal del Plan Tres Mil (en la cuidad), no reportaron el caso?, ni la Defensoría atendió el caso. Hay que preguntarle a la cabeza máxima que es su Alcalde (Jhonny Fernández) por qué no se atendió este caso», manifestó Leaños.

La situación de la que fue víctima a la adolescente madre la orilló a abandonar a su hijo, luego de ser convencida por su padre, peregrinando por varios alojamientos luego que al tercer día de dar a luz le dieran de alta en el hospital municipal.

«Todos los casos con menores de edad tenemos que correr de inmediato para atender, aquí trabajamos 24 /7 (por las 24 horas del día y los siete días a la semana), y tenemos equipos por turno. La niña ha intentado abortar, ha ido de un médico a otro, y el bebé pudo acabar siendo víctima de infanticidio en la barriga», manifestó.

Leaños destacó el trabajo investigativo del suboficial de la policía Carlos Colque, quien fue el asignado al caso y llegó a descubrir que la madre del niño era una menor de solo 14 años.

«Hemos acompañado en la intervención sicológica con un equipo multidisciplinario, y por las contradicciones y los lugares erróneos que daban donde supuestamente vivía el supuesto padre del bebé. Al ver que no estábamos conformes con el relato por las incoherencias, es que el padre de manera voluntaria confiesa el hecho, declara que él era autor, que era el padre del bebé, y que no había otro muchacho de por medio», explicó Leaños.

Es el mismo hombre, Tomás Sambrana Ángel, de 44 años, que le pide a su esposa que le diga a su hija que confiese, porque él ya no aguantó callar, y pide que declare todo a las autoridades.