Diputados de oposición advierten con defensa de la democracia y exigen juicio correcto a Jeanine Áñez

La oposición política al sistema autocrático y autoritario que promueve el Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtió, este jueves, con defender la democracia “con la vida” ante el abuso del poder y exige un juicio correcto contra la exmandataria Jeanine Añez, en pleno apego al debido proceso y a las leyes del país.

Fuente: Prensa Creemos

“Este gobierno nos está impulsando y llevando cada día más a un Estado autocrático bajo su modelo autoritario (…) no lo va a aceptar sólo la clase política, no lo va a aceptar la sociedad civil porque vamos a defender el sistema democrático con nuestra vida lo ha demostrado la sociedad boliviana no sólo hoy día, sino a lo largo de su historia”, declaró, del diputado Andrés Romero de la bancada Creemos.

El legislador hizo estas afirmaciones en el contexto de la movilización social que cuestiona el juicio penal contra la exmandataria transitoria Jeanine Añez, sometida a la justicia ordinaria por el denominado caso “golpe de Estado II” que señala presunto incumplimiento de deberes, y otros.

El legislador destacó que la movilización de colectivos defensores de la democracia que se apostaron frente al Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, en rechazo al ilegal juicio contra Añez, no responde a un acto político partidario, a diferencia de los grupos de choque del oficialismo, sino a la defensa de las libertades democráticas, de los derechos ciudadanos, de respeto a las leyes y en rechazo a un sistema judicial corrupto y políticamente manipulado.

“Hoy se trata de la expresidente. Lo único que nosotros pedimos es un juicio justo, una audiencia justa, que se respete sus derechos y pueda tener una audiencia presencial como establece nuestra constitución y las leyes”, puntalizó.

En esta línea, señaló que el juicio contra Añez es el “trofeo político” que busca el Gobierno que persiste con la persecución contra los detractores del totalitarismo impulsado por el MAS.