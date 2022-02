Enoumba: La propuesta de Bolívar sigue en pie

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Marc Enoumba confirmó ayer que sigue en pie la oferta del club Bolívar por contar con sus servicios para la actual temporada futbolística.

El jugador tiene contrato vigente con Always Ready hasta fin de año, pero admitió que llegó el momento de cambiar de aires. “Hubo muchas ofertas, la de Bolívar sigue en pie, de mi parte sería muy lindo cambiar de aires ahora, ya sea Bolívar u otro equipo del país”, subrayó Enoumba.

El jugador comentó que su situación se definirá en las siguientes 48 horas, ya que su representante (Rodrigo Osorio) se encuentra trabajando en el tema para ver la posibilidad de sacarlo a otro equipo del país, que sería Bolívar. También surgió la pción de jugar en el exterior del país.

“Mi representante se encuentra gestionando el tema y hay que buscar un acuerdo con la dirigencia de Always Ready que se merece mi retribución”, agregó.

Como Enoumba consiguió el año pasado la nacionalidad boliviana, no ocupa plaza de extranjero, algo que beneficia a la entidad celeste, que ya tiene completo el cupo de seis extranjeros para este año.

Bolívar debe inscribir hasta el sábado (17:00) la lista de al menos 45 jugadores que intervendrán en las fases iniciales de la Copa Libertadores.

“Hoy no puedo asegurar que voy a jugar este año en Always. No descarto ninguna posibilidad que tengo, en estos días ese tema será resuelto y voy a tener todo claro si me quedo o tengo que marcharme”.

En todo caso, Enoumba expresó su agradecimiento a la dirigencia del cuadro millonario. “Yo tengo mucho respeto a Always Ready con el que sigo teniendo contrato, pero ya estoy tres años y es el momento de cambiar de aire”, cerró.