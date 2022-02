Familia de Dylan espera su cuerpo para darle sepultura y piden dar con los responsables de su muerte

Con lágrimas y mucho dolor, así tuvo que reconocer la madre de Dylan Roberto Quispe, Reyna Alaru, el cráneo de su hijo quien fue encontrado sin vida el sábado en medio del Bosquecillo de Pura Pura en La Paz, con el cuerpo cercenado.

La progenitora no puede comprender quién pudo haberle hecho algo así a su hijo y peor aún, dejarlo ahí solo en esta zona de la ciudad.

“Ya hemos encontrado los restos de mi hijo, ya lo he reconocido, en los dientes, todo, pese a que desde ayer que ya lo he reconocido de la cintura para abajo, pero teníamos que hacer esto, hasta que aparezca, sino no me iban a entregar el cuerpo”, manifestó solloza la señora Reyna a UNITEL.

Por ahora, la familia quiere únicamente poder enterrar a Dylan y así darle un último adiós.

“Todo depende de la fiscal. Que me entregue a mi hijo, nada más, después que haga las investigaciones y continuar, ya está hasta descompuesto el cráneo de mi hijo”, indicó.

La familia además, insiste que el caso se trata de un crimen, por lo que piden a la Policía dar con el o los responsables de la lamentable muerte.

“Queremos que se esclarezca, no queremos escuchar a nadie más mientras no tengamos pruebas, queremos que siga y se investigue”, declaró el tío de Dylan.

La madre de Dylan Roberto Quispe, asegura que era joven con sueños y muy estudioso, un hijo ejemplar, por lo que ahora, con mucho pesar, espera darle un último adiós tras haber encontrado los restos de su hijo desmembrado en la zona norte de la ciudad.