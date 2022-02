Gutiérrez hizo historia en el futsal sudamericano

Fuente: paginasiete.bo

“Me siento feliz y contento por representar a Bolivia. Son años de mucho trabajo y sacrificio”, dijo el juez boliviano. Gutiérrez, de 40 años y nacido en Sucre, fue el único árbitro del país en ser nominado por la Conmebol para ser parte del certamen continental.En total dirigió cuatro partidos: tres por la fase de grupos y la gran final en el SND Arena.

Los tres partidos en los que estuvo como principal fueron: Ecuador vs. Chile, Uruguay vs. Chile y Colombia vs. Ecuador.

Aparte de ello también fue tercer y cuarto árbitro en otros compromisos, además de cronometrista.

Su buen desempeño en cada uno de esos cotejos hizo que sea designado como tercer juez de la semifinal entre Argentina y Brasil, partido en el que -según cuenta- cobró una jugada de forma acertada que nadie más vio y que gracias a ello lo pusieron a dirigir la final.

“Existió una jugada en la que el arquero de Brasil sale de su área y evita un gol con la mano, y los árbitros centrales no se percatan de esta acción. Los llamé para avisarles que era una falta con arco desguarnecido y que era tarjeta roja y procedieron a hacerlo”. En la final también tuvo un buen desempeño, como en la jugada previa al único tanto del compromiso.

“Ha sido un partido muy cerrado. En el único gol me pidieron que se cobre una falta a favor de Paraguay, pero yo decido que no es así”, apuntó.