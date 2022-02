Jubileo considera que es necesaria e inmediata la modificación de la Ley de Hidrocarburos

En el contexto, Velásquez apunta una serie de problemas como el sistemático decrecimiento en la producción de gas natural, la reducción de volúmenes de exportación y falta de actividades exploratorias para fortalecer las reservas.

Fuente: ANF

La Fundación Jubileo considera que es totalmente necesaria e inmediata la modificación de la Ley de Hidrocarburos N° 3058 promulgada el 17 de mayo de 2005, porque desde el 2010 se han realizado simplemente “parches” a través de decretos supremos.

La organización que hace seguimiento a la política hidrocarburífera en el país sostiene que la Constitución Política del Estado vigente tiene lineamientos generales sobre la temática de los hidrocarburos, pero que es importante aterrizar esos preceptos en una ley.

La actual normativa de hidrocarburos viene desde hace 15 años, responde a una realidad previa a la carta magna que entró en vigencia tras su promulgación el 7 de febrero de 2009, por lo tanto, urgen las reformas.

El analista en Energía e Hidrocarburos, Raúl Velásquez, manifestó que la modificación de esta norma no solamente es “necesaria”, sino que debiera ser “inmediata”, para proyectar el desarrollo de esta actividad de aquí a 10 o 15 años.

“Desde el 2010 se vienen desarrollando parches a través de decretos supremos, resoluciones ministeriales, normas de menor jerarquía y se va parchando eso huecos, pero no da seguridad jurídica a largo plazo”, sostuvo Velásquez a la ANF.

Argumentó que una ley aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional da seguridad jurídica a mediano y largo plazo, lo que no ocurre con los decretos o resoluciones ministeriales que pueden ser modificados de acuerdo al ministro que ocupe el cargo.

La política hidrocarburífera debe atender el problema estructural que existe en este sector, y responder a la Constitución, a la situación del país, de la región y al escenario mundial, lo que actualmente no sucede.

El analista precisó que por ejemplo el 2005, Argentina no era productor de gas natural, porque no tenía Vaca Muerta y Brasil no tenía presal; en el mundo, el cambio climático y la crisis la medioambiental son una realidad, o la apuesta por las energías alternativas que antes no había. “Todos estos factores tienen que influir en una nueva política hidrocarburífera”, sostuvo.

El riesgo de seguir con la misma política es que Bolivia “vaya perdiendo su participación en el mercado argentino y brasileño. Antes eran compradores y ahora se están convirtiendo en competidores”, precisó.

En el contexto, Velásquez apunta una serie de problemas como el sistemático decrecimiento en la producción de gas natural, la reducción de volúmenes de exportación y falta de actividades exploratorias para fortalecer las reservas.

Planteó que sea una ley que no sea producto de la “imposición” ni de un solo actor, “sino el resultado de diferentes actores”, como las regiones productoras, los municipios, las universidades, las empresas petroleras, y obviamente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y otros. son una vez importante, la YPFB igual.