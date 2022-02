Ninel Conde ya abrió su cuenta de OnlyFans: «Lo que verán allá no lo han visto»

El “Bombón asesino” dio un adelanto del contenido que se encuentra disponible en la plataforma por una cuota mensual y habló sobre su situación sentimental

(Foto: Instagram @ninelconde)





Ninel Conde sorprendió a sus seguidores de redes sociales al anunciar que ya abrió su cuenta de OnlyFans, tal y como lo había prometido meses atrás. La actriz levantó la expectativa al asegurar que el contenido disponible en su página será algo “nunca antes visto” y dio un pequeño adelanto. Además, habló sobre la convivencia que tiene con su hijo Emmanuel.

Durante la tarde de ayer, el Bombón asesino acudió como invitada especial al programa El Gordo y La Flaca para hablar sobre el lanzamiento de su página de contenido exclusivo. La actriz de Rebelde decidió dar el paso después de que durante el 2021 sus fans la motivaran a abrir su cuenta. Tras una larga planeación y algunos guiños en sus redes sociales, por fin cumplió el deseo de sus seguidores.

En medio de la charla, Ninel Conde comentó que hasta el momento ya cuenta con dos sesiones fotográficas que se llevaron a cabo en Los Ángeles y Miami, Estados Unidos. También explicó que no subirá contenido con material explícito, entendido como desnudos, porque considera que su concepto va por otro lado. No obstante, aseguró que habrá: “Piecitos y algo más”.

(Captura: @ninelconde/Instagram)

“Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales”, declaró.

Minutos después, la intérprete de 45 años confirmó la noticia en una publicación de Instagram donde, además de dar a conocer su llegada a la famosa plataforma, dio una probadita del contenido al que podrán acceder los suscriptores por una cuota mensual de 20 dólares, lo que se traduce a un poco más de 400 pesos mexicanos.

“Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando. Podrán ver contenido exclusivo y de calidad en OnlyFans como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo”, escribió.

Con este posteo, Ninel Conde anunció su página de OnlyFans. (Captura: @ninelconde/Instagram)

Ninel Conde acompañó su mensaje con una atrevida fotografía donde presumió su espectacular figura en lencería de dos piezas de color rojo junto a un gran oso de peluche. La actriz lució su despampanante belleza con un maquillaje sobrio y un par de accesorios en una mano.

A pesar de que la bailarina limitó los comentarios en su publicación, sus seguidores hicieron presencia con algunos comentarios subidos de tono, una ola de halagos, mensajes de amor, cariño y buenos deseos para este nuevo aire de su vida como empresaria, pues también se encuentra promocionando su línea de productos dedicados al cuidado personal.

Durante su visita en El Gordo y La Flaca, Ninel Conde abrió su corazón para compartir cómo fue la experiencia que vivió tras reencontrarse con su hijo Emmanuel, fruto de su relación con Giovanni Medina. La actriz explicó que fue un momento muy especial y lamentó que la conexión madre e hijo se encuentre fracturada.

Ninel Conde y Giovanni Medina comenzaron su romance en 2013 (Foto: Cuartoscuro)

“Gracias a Dios pude verlo después de un año ocho meses. Para mí fue muy especial, estaba más nerviosa que la primera vez que di un show, pero a la vez controlando mis emociones y todo porque para el niño, después de un año ocho mese de no ver a su mamá, pues claro que es un shock”, contó.

No obstante, aseguró que va a seguir procurando el bienestar de su hijo aunque esté a la distancia. De igual modo, comentó que espera algún día poder reestablecer el lazo familiar para que puedan construir juntos. Por último, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de su expareja para poder convivir con Emmanuel.