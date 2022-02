Senadora Rek observa la suspensión de la sesión para la conformación de una comisión para investigar los ítems fantasmas

Fuente: Prensa Creemos, senadora Centa Rek

La jefa de bancada de Creemos en el Senado, Centa Rek, consideró que el oficialismo suspendió la sesión de Asamblea para conformar una comisión especial de investigación de los ítems fantasmas en la Alcaldía de la ciudad de Santa Cruz, porque la oposición anunció que iba a exigir la conformación de una comisión más amplia, que investigue todos los casos de corrupción en el país y otra que vea las denuncias de vínculos de altas autoridades con el narcotráfico

“Por otro parte, en el municipio de Santa Cruz hay seria conexiones con la Caja Nacional de Salud, que están comprobadas, que hay conexiones con el masismo, con personas del MAS; por lo tanto la investigación tenía que llegar (a todos)… íbamos a tener que poner el cascabel gato y mostrar que la corrupción en Bolivia no es selectiva, no es en un solo municipio, no es de un solo partido, es una corrupción generalizada y la mayoría de las veces comandada por el MAS porque ellos están en función de gobierno”, señaló Rek.

Consultada si el MAS podría convocar a otra sesión de Asamblea para conformar una comisión de investigación de los ítems fantasmas, Rek recordó que la suspensión se debió a la falta de quorum en el Senado, reiterando que es importante conformar comisiones de investigación de absolutamente todos los casos de corrupción, incluido los temas de narcotráfico.