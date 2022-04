Albertina recupera la sonrisa tras la estafa: “No puedes vencer a la persona que nunca se rinde”

Albertina dio vuelta a la página y ha vuelto a sonreír. El lunes se hizo viral en redes sociales el video en el que cuenta cómo fue estafada cuando a su hermano le entregaron un billete falso de Bs 100 para comprar los productos que elabora con su familia.

El post de Albertina fue compartido más de 10 mil veces y recibió más de 2 mil comentarios. La historia también fue reproducida en Unitel.bo, donde fue la nota más leída y la publicación en Facebook recibió miles de comentarios apoyando a la joven chuquisaqueña.

Ante la ola de respaldo, Albertina agradeció el apoyo y decidió no aceptar ayuda económica: “Muchas gracias por los mensajes tan bonitos y para las personas que quieren apoyarnos con dinero, no es necesario, gracias a Dios somos mujeres a todo terreno, muy trabajadoras”, escribió en Facebook.

“Con tal de que no hagan lo mismo a nadie es más que suficiente”, añadió en una respuesta que fue anclado en el post original del video.

Este martes además publicó una foto en la que cuenta que ha regresado a las calles a vender los productos que elabora con su familia, invitando a comprar lo que comercializa si llegan a verla.

“Simplemente no puedes vencer a la persona que nunca se rinde. Si me ven vendiendo me compran”, escribió junto a la foto donde se la ve sonriente.