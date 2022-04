Ayoreos mantienen el bloqueo en la carretera Bioceánica y anuncian nuevos puntos en la ruta a Beni y la Chiquitania

El bloqueo que inició el pueblo ayoreo este lunes en la carretera Bioceánica, en rechazo a la revocatoria de su asambleísta departamental Giliana Etacore, se masificará en las siguientes horas con el corte de la ruta al departamento de Beni y la Chiquitania, en el municipio de Cuatro Cañadas, informó Rocío Picaneré, vocera de la movilización.

Cuatro comunidades ayoreas de la zona ya están movilizadas y listas para tomar la carretera a la altura del surtidor La Conchas, a partir de las cero horas de este martes. “Si no hay respuesta a nuestra demanda, también bloquearemos en Concepción desde el miércoles”, advirtió Picaneré.

Entre tanto, la medida se mantiene firme en los tres puntos instalados en la vía a Brasil, a la altura de El Carmen Rivero Torres, Yacuses y Motacusito.

Picaneré afirmó que la Policía viene resguardando el bloqueo, que es en protesta por la vulneración de los derechos del pueblo originario.

La representante de la comunidad ayorea explicó que esta medida es para demostrar al Tribunal Electoral Departamental, que el pueblo ayoreo “nunca estuvo dividido” y que cuatro comunidades, de un total de 26, se prestaron a los intereses políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS), para destituir a Etacore y poner en su cargo a Manuel Chiqueno, quien estuvo al mando de la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (Canob) por 15 años y es acusado de malversar 47 mil bolivianos que estaban destinados a proyectos de la organización.

“Si en 48 horas el Tribunal Electoral no responde a nuestra demanda, pediremos también la renuncia de todos sus miembros por atentar contra los derechos de los pueblos originarios indígenas. La medida es indefinida”, agregó.

Por su lado, Giliana Etacore en un contacto con EL DEBER manifestó su preocupación por la “intromisión política del MAS” en los pueblos indígenas, ya que se supone que los representantes de comunidades indígenas deben ser orgánicos y no deben tener un color político.

“Lo están queriendo posesionar como asambleísta del departamento desde el MAS. Es preocupante, muchas cosas no se han respetado, los derechos de los pueblos indígenas ya no existen. Le están dando muerte civil a la democracia y están apuntando a la dedocracia. Los comunarios se han sentido discriminados porque no fueron convocados para hacer una asamblea general y decidir entre todos”, señaló.

Desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz, informaron que las salidas de buses a Puerto Suárez y Puerto Quijarro quedan suspendidas debido a los numerosos puntos de bloqueos hasta que el conflicto se solucione y la ruta quede nuevamente expedita. Además, recomiendan a la población tomar sus previsiones para prevenir inconvenientes.