Cívico tarijeño: Arce no nos quiso dar ni la mano ¿Acaso tenemos lepra?

Fuente: paginasiete.bo

El presidente del Comité Cívico de Tarija, Adrián Ávila, denunció que, en su breve participación en los actos protocolares por el aniversario de la gesta libertaria tarijeña, el presidente Luis Arce no estrechó la mano de las autoridades regionales, ni quisiera por educación, como si los asistentes a ese evento tuvieran “lepra”.

“Debemos ser educados y respetuosos, yo creo que, por estirar la mano, estrechar la mano, no se le cae la corona a nadie. A no ser que los tarijeños tengamos lepra, por supuesto no”, reclamó Ávila en una entrevista con a radio Fides.

Medios de comunicación de la región informaron que el primer mandatario participó en la presentación de ofrendas florales al pie del monumento de Eustaquio «Moto» Méndez. Según su agenda, Arce se trasladó al municipio de Puerto Villarroel, en Cochabamba, para la entrega de obras.

Celebramos con obras el 42 aniversario de Puerto Villarroel, en #Cochabamba. Inauguramos tres unidades educativas: “Rodolfo Illanes”, “Túpac Katari-D” y “Che Guevara-D”, con una inversión de más de Bs16 millones para la educación de nuestra niñez y juventud. #EducaciónDeCalidad pic.twitter.com/ck5D6Z7zLC — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) April 14, 2022

También puede leer: Arce se suma a los actos por los 205 años de la Batalla de la Tablada

“Yo creo que ya está totalmente claro, el presidente (Luis Arce) no quiere coordinar con Tarija, aun así, se entenderá que por temas políticos no esté coordinando con autoridades políticas, pero debería coordinar con las autoridades cívicas y sociales del departamento. No puede ser posible que venga un alto mandatario y, aparte de hacernos esperar, llegar tarde, no salude a nadie, pase el evento y se vaya sin despedirse de nadie, eso hemos visto esta mañana”, denunció Ávila.

Hace algunos días, el gobernador de Tarija, Óscar Montes, señaló que la invitación a los actos protocolares por los 205 años de la Batalla de la Tablada fue enviada con anticipación al presidente Arce, pero que no se tenía certeza de su participación porque no hubo ninguna respuesta.

También puede leer: Con un colorido desfile, Tarija inicia sus festejos

El gobernador también cuestionó que, cuando el jefe de Estado visita Tarija, solo se reúna con las autoridades de su partido y evite a las de otras fuerzas o líneas políticas

“Llega y solo se reúne con autoridades del MAS, por eso me parece que está mal asesorado. Soy gobernador de Tarija y me reúno con los alcaldes del MAS y con los que no son, porque uno tiene que gobernar para todos», dijo Montes en esa oportunidad.

Dificultades en la coordinación

El miércoles, el coordinador gubernamental en Tarija, Marcelo Poma, deslizó dificultades en la coordinación con las autoridades regionales de ese departamento.

“Yo lamento mucho y el Gobierno Nacional lamenta que no se pueda tener un lazo de coordinación formal para que un primer mandatario pueda llegar acá. Entiéndase que el hermano presidente tiene una agenda planificada no solamente a nivel local, sino a nivel nacional”, señaló.

Según la agenda del mandatario, Arce no participó en ninguno de los demás eventos organizados por la Gobernación tarijeña ni la Alcaldía de Cercado.

Por la tarde el primer mandatario decidió conmemorar el aniversario de Tarija en el municipio de San Lorenzo junto con el alcalde Asunción Ramos y las autoridades que pertenecen a su partido.