Cuellar: Arce debe asumir «de cajón» la presidencia del MAS

El diputado del MAS Rolando Cuéllar se refirió al congreso nacional del partido oficialista en el que se tiene previsto elegir a una nueva directiva e indicó que en su opinión el presidente del Estado, Luis Arce, debe asumir la presidencia del partido azul.

“Creo que la presidencia de la dirección nacional no se tiene que discutir en este congreso porque el presidente del Estado, que es Luis Arce, yo creo que él de cajón tiene que asumir como presidente nacional del MAS”, manifestó Cuellar.

Respecto a la función que debería cumplir el actual líder del partido azul, Evo Morales, Cuellar señaló que serán las bases las que definan aquello y aseguró que es una “regla” del estatuto orgánico que el mandatario del país asuma la presidencia de la organización política.

“Esta es la regla del estatuto orgánico, siempre ha sido el presidente del Estado que asume de cajón la presidencia nacional del MAS. En ese sentido, si el señor Evo Morales va a ser parte de la directiva nacional, son las bases las que definirán la equidad de género y en que secretaria estará el señor Evo Morales”, expresó.

Al ser consultado sobre las voces dentro del MAS que piden la reelección de Morales como máximo líder, Cuellar respondió: “La opinión de Gerardo García, que es un dirigente saliente, no es la voz oficial del MAS. Acá, el gobierno nacional, las bases y las organizaciones sociales van a elegir democráticamente. Ya no va a haber dedocracia, dirigentes que se queden siete años, que no respetan los congresos nacionales; en ese sentido, no es oficial lo que dijo este dirigente, que se va a ratificar Evo Morales”.

El fin de semana, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, afirmó que el pedido de la mayoría de las bases era que Morales siga al “frente del instrumento político”.

El diputado Cuéllar dijo que el congreso nacional del partido oficialista podría realizarse hasta septiembre y señaló que, en concordancia con la equidad de género, la vicepresidencia del partido oficialista debería ser asumida por una mujer.

Hace poco más de una semana el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que las organizaciones políticas nacionales, departamentales y regionales, cuyas dirigencias hayan caducado, tienen seis meses para renovar y elegir nuevos representantes.