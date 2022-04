La Paz: Cuatro instancias pugnan por terrenos del Gran Vía Mall ubicado en Nudo Vita

Fuente: paginasiete.bo

Leny Chuquimia / La Paz

El Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía paceña, el Concejo Municipal de La Paz, Mi Teleférico y una empresa constructora están involucrados en la pugna por los terrenos en los que se levantó el Gran Vía Mall, en el Nudo Vita. Mientras unos disputan por la propiedad, otros observan la legalidad de la obra. De fondo queda un tema patrimonial y un acuerdo para donar espacios a la estatal de transporte por cable.

El pasado 3 de abril, Página Siete publicó el reportaje “Dos malls con cientos de locales y patios de comidas dan otro rostro a la Uyustus”. Uno de esos dos predios era el Mall Gran Vía, emplazado en los terrenos del exlaboratorio Vita, frente al nudo vial del mismo nombre.

Días después (19 de abril) desde el Ministerio de Obras Públicas se envió una nota a la directora de este medio en la que se le exigía informar, en un lapso de 48 horas, a esa cartera de Estado, las causas que motivaron la publicación del reportaje. La misiva firmada por el director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Luis Alejandro Cabrera, amenazaba con iniciar acciones legales.

El argumento principal para dicha conminación, que luego fue dejada sin efecto, fue que la propiedad de los predios estaba en una disputa legal y administrativa, entre privados y el Estado boliviano. Se afirmó que esos terrenos, en los que se construyó el mall, son propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

Ésta es sólo la punta de un conflicto en el que, además del Ministerio de Obras Públicas, hay al menos otros cuatro actores. Todos con fines distintos.

La legalidad de la obra

Al igual que muchos proyectos arquitectónicos ,uno de los principales problemas de esta obra es la construcción de plantas por encima del número permitido en ese predio. Pero no es el único.

Un informe del gobierno municipal, de 2019, indica que se reconoció el catastro de los predios, no se cumplió con la normativa emitida con respecto a los parámetros de edificación. “Avanzaron con la construcción, que actualmente está fuera de norma”, sostiene.

Explica que hasta ese momento se realizaron tres procesos de fiscalización. En ellos se sancionó con la demolición.

No es el único problema. Dentro de estos terrenos, vendidos en 2014 por la familia Kieffer Cáceres a Eynar Viscarra Anavi y Yolanda Gonzales Foronda, se encuentra un puente férreo declarado patrimonio. En 2018, ya avanzada la obra, se alertó sobre la inestabilidad de uno de los pilones que sostenían esta infraestructura, debido a las excavaciones hechas para la construcción del Gran Vía Mall, proyecto que entonces se llamaba Nueva Alianza II.

Por los daños y la inestabilidad, distintos informes e inspecciones recomendaron su demolición, por constituir un riesgo mortal para los transeúntes. Se explicó que uno de los pilones era propenso a generar el deslizamiento del talud.

Tras varias gestiones ante el Ministerio de Culturas y la Alcaldía paceña se estableció la calidad de patrimonio, se autorizó la demolición de un pilón y la conservación de otros. La comuna conminó a los propietarios a no realizar más trabajos que dañen la estructura y coordinar toda obra con la municipalidad.

El 1 de octubre de 2021, a través de su presidente ejecutivo a.i. Beymar Escalier, ENFE solicitó al presidente del Concejo Municipal de La Paz, Jorge Dulón, que por medio “de la dirección que corresponda se coadyuve con la paralización de obras de la construcción ilegal”.

“Se tiene conocimiento que los pilones principales del puente serían objeto de daños por explosiones”, dice la nota.

Predios para Mi Teleférico

Aunque, según la nota enviada por el Ministerio de Obras Públicas, hay una disputa por todo el predio, en 2018 el entonces gerente ejecutivo de Mi Teleférico, César Dockweiler, firmó un acuerdo en el que reconoce como propietarios del bien a Viscarra y Gonzales.

En el documento los propietarios se comprometen a ceder a la estatal, bajo “modalidad de donación” y “en propiedad horizontal”: 17 parqueos vehiculares en el sótano 3 (total 212,50m2), un acceso peatonal con escaleras eléctricas en tres niveles (más de 200m2), un espacio comercial en la planta 1 (85,26 m2) y un espacio de unión entre las pasarelas que están sobre la avenida Manco Kápac y plazuela Kenendy (756,58 m2).

A cambio Mi Teleférico se compromete a realizar gestiones “que estén en sus posibilidades”, para coadyuvar a los propietarios en los diferentes trámites ante la Alcaldía paceña. Además, deberá asumir los costos de la ejecución de la pasarela peatonal desde el inmueble de los propietarios hasta la línea Naranja en la Estación Central.

Por su parte los propietarios se comprometieron a transferir de forma gratuita en propiedad horizontal, consensuar el diseño final el proyecto con Mi Teleférico, entregar las áreas cedidas totalmente concluidas y asumir los costos de la pasarela peatonal sobre la Manco Kápac para que haya un ingreso desde la Av. Buenos Aires.

En 2019, en una reunión con todos los actores, el representante de Mi Teleférico indicó que si bien tenían un acuerdo formal con los propietarios del Mall, luego de saber que no contaban con las autorizaciones de la Alcaldía de La Paz , no usarían el paso cedido. Afirmó que ejecutarían la pasarela sobre la Av. Manco Kápac de manera independiente y sin afectar los predios del Mall. Añadió que tampoco emplearían ni restaurarían el puente férreo.

Patrimonio urbano y nacional

La estructura férrea no es un tema menor. La Ley Municipal Autonómica N° 401, de marzo 2020, evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través del entonces alcalde Luis Revilla Herrero, declaró Patrimonio Histórico, Arquitectónico y Urbano del Municipio de La Paz al puente férreo ubicado en la avenida Manco Kápac.

El informe DPC/UPM I-164/2019, dirigido al entonces secretario municipal de Culturas, Andrés Zaratti, y a Mónica Pacheco, directora de Patrimonio Cultural, indica -entre sus conclusiones- que “la presencia física del Puente Férreo es trascendente y representativa para el sector (…) por lo que se debe considerar la conservación de su estructura espacial”.

Ya en 2017, el anuncio de la declaratoria patrimonial generó conflictos con la obra. Mediante Nota de noviembre de dicho año, el propietario de los predios y del proyecto, Einar Viscarra, devolvió la notificación para la restricción de obras.

“No se puede generar restricciones a la obra sin la notificación correspondiente. No es posible que, cumpliendo todos los requisitos para la construcción, se nos informe de esta situación cuando el avance de la obra es de más del 50%”, acotó.

Explicó que las pilastras y el puente no fueron tocados, porque no corresponden a su derecho propietario. Advirtió que hay una institución del Estado que reclama derecho propietario del objeto de la notificación (el puente férreo), por lo que mientras no exista sentencia inapelable no es de su propiedad.

Debido a su valor histórico y la vida útil que tiene el puente metálico y sus construcciones, el Ministerio de Culturas inició el trámite para la declaración de patrimonio del Estado.