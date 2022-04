Lloyd Austin, secretario de Defensa de EEUU: “El valor y la habilidad de Ucrania pasarán a la historia militar”

El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin (REUTERS/Michael A. McCoy/Pool)

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, elogió al ejército ucraniano por responder a la invasión rusa de una manera que, según él, “pasará a la historia militar”.

“ Los hospitales de Ucrania han sido bombardeados. Sus ciudadanos han sido ejecutados. Sus hijos han quedado traumatizados. Y sin embargo, a pesar de todo eso, han hecho un magnífico trabajo defendiendo su soberanía. El valor y la habilidad de Ucrania pasarán a la historia militar ”, manifestó en Twitter.

Ukraine's hospitals have been bombed. Their citizens have been executed. Their children have been traumatized. And yet, despite all that, they have done a magnificent job defending their sovereignty. Ukraine’s valor and skill will go down in military history.

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 29, 2022