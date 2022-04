Operadoras piden eliminar registro de turistas extranjeros; Gobierno solo modificar el DS

El jueves fue la reunión entre la Abatur y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

La Asociación Boliviana de Operadores de Turismo Receptivo (Abatur) pidió al viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, abrogar el Decreto Supremo 4574 para eliminar la plataforma virtual de registro de actividades de turistas en Bolivia; pero la autoridad gubernamental adelantó que solo cederá con alguna modificación. Existe el riesgo de estancarse la negociación.

“Para las agencias de turismo, en realidad, no es una modificación, él (viceministro) justamente hablaba de la modificación, pero en verdad nosotros creemos que no se adecua a la realidad boliviana. En el mundo hay países que tienen conexión de internet, pero nosotros no tenemos y hay que eliminar el decreto y eliminar esta plataforma porque no se adecua a nuestro país”, dijo a la ANF, la presidenta de Abatur, Jacqueline Riveros.

La tarde y noche del jueves fue la reunión entre representantes de operadoras de turismo y el viceministro Ríos donde se analizó cada una de las cuatro demandas del sector y solo una se pudo zanjar y es el referido a la exigencia de la prueba PCR para la Covid-19 a turistas que ingresan al país.

