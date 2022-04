Reunión del Pacto de Unidad: Arce y Choquehuanca confirman asistencia; Evo se hace esperar

Fuente: Página Siete Digital

El lunes 18 de abril, en La Paz se realizará una reunión del Pacto de Unidad, encuentro para el cual el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca confirmaron su asistencia, mientras que el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, aún no se pronunció porque la dirigencia de su partido afirmó este jueves que todavía no le llegó ninguna invitación.

“El presidente Luis Arce participará el próximo lunes en la reunión política convocada por el Pacto de Unidad con el objetivo de revalidar la unidad del MAS en torno al Gobierno. Son reuniones que se realizan de manera permanente, no es la primera ni va a ser la última, así que el presidente y el vicepresidente, el Ejecutivo siempre ha asistido a las convocatorias”, indicó ayer la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

La funcionaria agregó que siempre hubo buena relación con las organizaciones, con los movimientos sociales, que son la base del instrumento político.

El diputado del MAS Héctor Arce afirmó que el expresidente Morales tomará la decisión de ir a la cita en función de su agenda.

“Conversé el martes con el hermano Evo en relación a esta convocatoria, él indicó que escuchó por los medios de comunicación esta invitación, y que en función a que se coordine (agenda) probablemente se concrete esta reunión”, sostuvo en declaraciones a ANF.

Dijo que este tipo de reuniones son importantes para hacer ajustes “serios” a la conducta de la militancia, al trabajo que realizan como legisladores, como dirigentes de las organizaciones sociales y al trabajo de los servidores públicos. “Lamentablemente en las últimas semanas algunos han perdido el respeto, han perdido el norte; se estrellan contra Evo Morales”, afirmó el legislador.

El vicepresidente del MAS-IPSP, Gerardo García, indicó este jueves a Página Siete Digital que a la representación del partido político no llegó ninguna invitación ni convocatoria del Pacto de Unidad, por lo tanto, no tiene conocimiento si Morales asistirá o no.

“No tengo conocimiento, no nos han pasado ninguna invitación sobre la reunión del Pacto de Unidad, aún no llegó nada, tampoco el hermano Evo me comentó nada todavía, tal vez se lo hicieron conocer a él de manera directa, pero yo no sé nada al respecto”, afirmó García a este medio.

No obstante, el dirigente del MAS indicó que en el caso de que les llegue la invitación, participarán y que Morales puede llegar a La Paz el lunes pasado el mediodía, ya que antes tiene reunión con los gremiales de Santa Cruz.

El Pacto de Unidad, que integra a cinco organizaciones sociales afines al Gobierno, convocó a una reunión entre los mandatarios y Morales, en La Paz, para «reflexionar» sobre algunas voces disidentes y vetar las propuestas de renovación que surgieron por discursos divergentes al interior de la fuerza política.

El encuentro se realizará en la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb), ubicada en la sede de gobierno.