Zaira sigue desaparecida, su madre entrega información pero dice que la Policía no actúa

La menor desapareció hace un mes y seis días, la progenitora sostiene que prácticamente hace el papel de «investigadora» y que los efectivos solo le dicen que debe esperar.

Fuente: ANF

“La Policía no ayuda. El investigador me pide fotos claras, entonces yo me volveré investigador, yo iré cualquier rato a sacar fotos, ya le hemos mandado direcciones, ubicación más. ¿Qué más quieren? Todo en bandeja de plata quiere la Policía”, protestó Wendy Mollinedo, madre de Zaira Belinda Fernández, desaparecida desde la noche del 20 de marzo.

Ya pasó un mes y seis días de la desaparición de Zaira de 12 años, la familia Fernández Mollinedo está desesperada, no sabe dónde más acudir, la angustia le lleva a pensar en el extremo de que la Policía quiere encubrir a las personas implicadas en la desaparición de la menor.

Wendy se siente impotente y enojada con la Policía, cree que esa institución no hace lo suficiente para ayudar a encontrar a su hija. Relató que, a más de un mes de la desaparición de Zaira, se ha convertido prácticamente en una “investigadora”, pero que ni entregando datos importantes a la Policía se esfuerza para indagar el caso

Mollinedo acusó al subteniente Jorge Chura, de la División de Trata y Tráfico, de no cumplir con su labor de investigador para avanzar en la búsqueda de Zaira. “Solamente me dicen hay que esperar (…). Hay casi el 80% de información concreta, pero la Policía no hace nada”, cuestionó.

“Le he dicho al investigador ¿Qué hay que esperar?, porque lamentablemente a uno nomas la vuelven investigadora, porque dicen que esto hay que hacer, a nosotros nomas nos mandan a la Fiscalía. Nos dicen hagan esto y otro. Yo por mi parte he ido a averiguar las cámaras, a las cámaras de Bol110, nosotros hemos hecho todo. Sinceramente el investigador es bien pancho, no hace nada”, reclama.

Wendy sospecha que Zaira fue víctima de trata y tráfico, porque fue sacada con engaños de su casa mientras ella estaba internada en el hospital.

Según las indagaciones que hizo encontró direcciones, nombres y contactos de personas que probablemente están reteniendo a su hija, o saben dónde está, dijo que tiene temor decir nombres porque s su hija está en manos de esas personas su vida puede correr peligro.

“Tenemos mucha información, pero tenemos miedo decir nombres. Si mi hija está con vida, Dios quiera, tal vez me la hacen desaparecer”, manifestó.

El lunes, la ANF consultó sobre este caso al comandante general de la Policía, coronel Jhonny Aguilera, quien se comprometió a solicitar información sobre el avance de las investigaciones.

Emitió requerimientos a las empresas de telefonía para conocer el flujo de llamadas entrantes y salientes del teléfono celular de la menor. También se solicitó a la Policía Rural y Fronteriza realizar controles de búsqueda y difusión del afiche de desaparición de Zaira. Además, se pidió a la Interpol activar alerta amarilla.

Tres personas, entre ellas una menor de edad, declararon sobre la desaparición de Zaira y recién la noche de este lunes se cumplió con el allanamiento de una casa, la madre observó que ese actuado debió realizarse el pasado sábado.

¿Cómo desapareció?

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que esa noche Belinda salió sola de su casa, ubicada en la zona de Villa Fátima en La Paz. Vestía una gorra blanca, una gabardina color mostaza y una mochila color verde esmeralda y unos botines.

Caminó hacia una calle cerca de su casa y desde entonces no hay rastros de su paradero ni de la dirección que tomó después de ingresar a esa vía donde no hay cámaras de seguridad para saber qué pasó.

Ese día, la niña estaba sola en su casa, su madre estaba internada en el hospital. El viernes 18 de marzo, Belinda fue descubierta usando aplicaciones de redes sociales, como Snapchat y Facebook, que estaban prohibidos para ella.

Como reprenda, Wendy le decomisó el celular por desobedecerla. Junto a su otra hija revisaron el equipo telefónico y evidenciaron mensajes en chats que sostenía con sus amigas y un joven, quien presuntamente era su enamorado.

Una de las compañeras de la menor dijo que el enamorado de Belinda vivía en Argentina, pero luego cambió de versión y dijo que es de Cochabamba.

El joven, de 17 años, fue contactado por la madre de Belinda, pero dijo que no sabía nada de la menor, menos dónde podría estar.

Aparentemente, Belinda no llevó nada de sus pertenencias. Según su madre, no falta dinero, los celulares que usaban están ahí, sus prendas y cuadernos de colegios continúan en su habitación.