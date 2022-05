‘Al Fondo Hay Sitio’: fans especulan el regreso de Doña Nelly tras la difusión del último tráiler

La serie más exitosa de la televisión peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’ muy pronto estrenará su novena temporada. Mientras tanto mantienen a la expectativa a sus seguidores, este jueves 26 de mayo, la producción de América Televisión lanzó un avance en su página oficial.

En dicho trailer se aprecia que están construyendo una nueva casa, al parecer la Familia Gónzales podría mudarse a otro barrio porque en las tomas se ven objetivos característicos de los integrantes de la familia, tales como el chifón de Charito (Mónica Sánchez), la caja de cervezas de Pepe y Tito ( David Almandoz y Laszlo Kovacs), así como el sombrero y maleta del Don Gilberto (Gustavo Bueno).

Pero el detalle que llamó más la atención de los cibernautas es el cuadro donde aparece Doña Nelly (Irma Maury). La toma se detiene en la matriarca de la familia, es por ello que muchos empezaron a especular a través de las redes sociales, indicando que así como en su momento regresó Grace, papel que encarnó la joven actriz Mayra Cuoto, también podría regresar la madre de Pepe y Tere.

En la página oficial de Facebook de América Televisión, los fans comentan que Doña Nelly podría estar viva. “Nelly está viva… de tal madre, tal hijo”, dice un comentario dando entender que el personaje de la matriarca podría retornar a la Familia Gonzáles, así como lo hizo su hijo Lucho Gónzales (Bruno Odar), quien luego de un año de hacerse pasar por muerto, regresó a recuperar a su familia.

Entre las hipótesis están que Doña Nelly no está muerta y que regresará tras disfrutar del dinero que ganó en la lotería, mientras que otras indican que solo volvería a la serie pero a través de recuerdos. En los comentarios de la pagina oficial también se evidencia que los televidentes están ansiosos porque la serie ‘Al Fondo hay Sitio’ se estrene lo más pronto posible para entretener las noches de los peruanos.

“Que chévere que ya empiece” ,”Espero que comience pronto” “Regresen muy pronto, ansias al 100%”, “No demoren en regresar”, son algunos de los mensajes que dejan los seguidores de la serie nacional.

PODRÍA ESTRENARSE EN JULIO

El reconocido actor Gustavo Bueno se animó a revelar la posible fecha de estreno de la serie nacional Al Fondo Hay Sitio, que se emitirá por América Televisión.

“En julio, pero no sé en qué momento en julio, supongo que ha inicios de julio” , respondió el actor al diario El Popular.

Por su parte, Magdyel Ugaz también comentó acerca de la fecha probable del estreno de la serie de televisión, confirmando lo dicho por el popular ‘’Don Gilberto’.