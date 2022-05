Alcalde: con la actualización del censo y la ampliación del universo de contribuyentes se lograrían Bs 2.500 millones de ingresos propios

Durante la Rendición Pública de Cuentas inicial 2022, el Municipio dio a conocer que los ingresos propios representan el 48% de su presupuesto, que este año estará destinado a programas de inversión, en 82%.

Tanya Imaña Serrano

Fuente: El Deber

El 48% del presupuesto de ingresos del municipio cruceño corresponde a ingresos propios, dio a conocer la Alcaldía durante la Rendición Pública de Cuentas inicial 2022, este viernes. El presupuesto para esta gestión es de Bs 3.407.406.667.

El alcalde Jhonny Fernández anunció que están generando políticas para ampliar el universo de contribuyentes, pero que también están haciendo seguimiento al proceso del censo de población y vivienda, puesto que así lograrán incrementar los ingresos propios a 2.500 millones.

“Son casi Bs 500 millones los que no nos ingresan por coparticipación, por no tener actualizados los datos del censo. Y eso es un desequilibrio porque tenemos más habitantes, pero no tenemos los ingresos suficientes. Esa es una tarea que ya la tenemos encaminada, y no vamos a descansar de hacer seguimiento al trabajo, la implementación y la ejecución del censo de población y vivienda previsto para este año”, manifestó.

Por otro lado, se conoció que el 82,63% del presupuesto será destinado a programas de inversión, que estarán asignados a la reactivación económica, a través de programas de apoyo nacional a la producción y el empleo. Sobre este tema indicó que hasta la fecha: “hemos reactivado la economía con 36 mil nuevos empleos”.

Fernández informó que está realizando gestiones para conseguir financiamiento a través de empresas privadas, pero también de organismos internacionales.

Obras

El alcalde se refirió a los trabajos de pavimentación en la ciudad, que serán 200 kilómetros distribuidos en diferentes distritos. Anunció viaductos en el Plan 3.000, el cuarto anillo y las avenidas Virgen de Cotoca, doble vía a La Guardia y el ingreso al Urubó, pero también en la vía que lleva hacia el hospital nuclear, que construye el Gobierno nacional.

Por otro lado, anunció la doble vía en el tercer anillo, entre las avenidas Beni, Alemania y Mutualista. Del mismo modo, se refirió al túnel del tercer anillo y el aeropuerto El Trompillo, cuya licitación se anunciará en septiembre.

El burgomaestre manifestó que se revitalizará el centro de la ciudad, donde se pondrá pavimento flexible, en vez de las losetas que, sin embargo, se mantendrán dentro del centro histórico.

En cuanto a los canales de drenaje informó que se han invertido Bs 70 millones (en dos etapas) en su reparación, aunque se requieren Bs 200 millones, que serán solicitados al gobierno nacional para concluir esas obras.

En tanto que las obras de refacciones de infraestructuras educativas requieren Bs 60 millones, pero ya se realizaron trabajos con Bs 40 millones. Debido a que el mantenimiento es permanente, la autoridad indicó que se crearán microempresas en cada distrito, de manera que los pobladores de esas zonas puedan brindar los servicios. El presupuesto para mantenimiento de unidades educativas es de Bs 20 millones, según dijo. El alcalde anunció que entregará el módulo educativo Bellas Artes, en septiembre próximo.

En otra área, Fernández indicó que trabajan en la señalización de la ciudad, pero que priorizan el centro y los lugares donde hay escuelas. Señaló que el municipio contará con un software para el control del tráfico y que, con la aprobación de la Ley de Transporte, que ya está en el Concejo, habrá importantes mejoras en el sistema de transporte de la ciudad. Mencionó por ejemplo el cobro de pasaje electrónico, cámaras de seguridad dentro de los buses; regulación de las rutas y los tipos de buses que circularán y que el servicio de transporte funcionará las 24 horas.

Otro de los proyectos es la implantación de baños públicos en la ciudad, cuya administración será cedida a organizaciones con necesidades de obtener fondos, para brindar servicios sociales, como Fusindo.

El alcalde apuesta a un gobierno inteligente con el uso de la tecnología. Anunció trámites en línea, iniciando con los referidos a la aprobación de planos, uso de suelo y certificación catastral, además del cobro de impuestos municipales.

En otra área, se refirió a los mercados, que serán dados en concesión para que los comerciantes inviertan y construyan centros más modernos. De todas maneras, se refirió a la construcción del nuevo mercado Abasto Sur, con una inversión de $us 9 millones, y del mercado Mutualista, con una inversión de $us 15 millones.

En cuanto a seguridad ciudadana manifestó que comprarán 500 alarmas para ser distribuidas en los barrios del municipio y que se mejorará el centro de monitoreo.

En las obras para la cultura, destacó la refacción de la Casa de la Cultura, con una inversión de más de un millón y medio de bolivianos.

Salud

Las obras para Salud estarán enfocadas, según dijo Fernández, en la construcción de nuevos centros, pero también en equipamiento (Bs 48 millones) y en la compra de insumos, en este último caso, se destinaron Bs 25 millones.

El burgomaestre informó de que hizo gestiones ante el gobierno nacional para conseguir nuevos ítems para salud para ampliar la atención de los centros de salud de 12 a 24 horas, para lo cual necesitarán 950 ítems o contratos.

En cuanto a la lucha contra el Covid-19, la calificó como exitosa y anunció que desde este domingo habrá brigadas que visiten los barrios llevando pruebas diagnósticas y vacunas. Para ello contará con el apoyo de empresas privadas, según dijo. Además, pidió a la población que se vacune para protegerse del coronavirus.