Apuñalan a una mujer que intentaba evitar el rapto de su hija de 12 años

Los delincuentes en moto interceptaron a la mujer con su hija e intentaron llevarse a la menor de edad. En el intento de huir de los delincuentes la niña se cae y la madre por protegerla recibió una puñalada. La víctima se encuentra internada en un hospital de Montero

Fuente: El Deber

La madre de una niña de 12 años terminó con una puñalada en su cuerpo luego de defender a su hija de dos delincuentes que intentaban raptarla en una motocicleta. El hecho se registró la noche del sábado en la localidad de Guabirá, en el municipio de Montero, cuando la mujer y su hija se dirigían a su domicilio.

La menor de edad relató que cuando estaban por llegar a su casa, aparecieron dos hombres y se bajaron de una motocicleta, intentaron agarrarla y llevársela del brazo, pero ella escapó corriendo.

Los delincuentes persiguieron a la menor de edad, que en su fuga se cayó. La mamá corrió a protegerla para evitar el rapto y fue cuando uno de los delincuentes le asestó una puñalada.

«Estábamos llegando de Montero y ahí los hombres bajaron de la moto, me tironearon de mi brazo y me solté de mi mamá, corrí a la esquina y me quisieron perseguir y a mi mamá por defenderme la apuñalaron con el cuchillo. La hirieron en la espalda», recordó la niña al relatar el dramático momento que vivieron en la zona de Guabirá.

La víctima identificada como Ángela N.P., fue trasladada de emergencia al hospital municipal Alfonso Gumucio Reyes de Montero, quien se encuentra delicada por la pérdida de sangre.

«Tienen que hacerle más estudios porque no sabemos si dañó algún órgano», indicó uno de los familiares.

El hecho que se registró en Guabirá, alerta a los familiares y vecinos, quienes advierten con hacer justicia comunitaria en caso de encontrar a un delincuente cometiendo sus fechorías.

«Tenemos miedo de mandar a nuestras niñas al colegio o de que salgan de la casa. Ella es mi nieta y han podido matarla, no sabemos aún cómo está mi nuera, pero ella por defender a su hija mire cómo acabó», manifestó la abuela de la menor de edad.

Fuente: El Deber