El presidente de YPFB reconoce que se redujo en 30% el envío de volúmenes de gas natural al mercado brasileño por mejores precios que paga Argentina.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó que entre la petrolera estatal y Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) se sostienen negociaciones sobre los volúmenes de gas natural que se envían a ese mercado.

«Lo ideal es que estas negociaciones puedan llegar a un buen puerto”, dijo Dorghaten.

La autoridad petrolera reconoció que se redujo en 30% el envío de volúmenes de gas natural al mercado brasileño por mejores precios que paga Argentina.

Además, indicó que esos ajustes en los envíos de gas natural a Argentina permitirán al Estado boliviano percibir $us 100 millones adicionales.

“El acuerdo entre Bolivia y Argentina permite incrementar los volúmenes de gas natural, pero no en desmedro a Brasil, simplemente en función de cuál de los dos mercados nos iba a pagar más por el volumen acordado. Entonces, el mercado argentino nos ofreció $us 20 dólares por millón de BTU, por tanto, no se trata de una jugada política, es una jugada comercial”, explicó Dorgathen.

El nuevo compromiso de la petrolera estatal con Integración Energética Argentina (IEASA) contempla el aumento del volumen de exportación de gas natural, escenario que permitirá maximizar los ingresos del erario nacional.

“A Brasil se redujo el volumen en un 30% y se lo envía a Argentina con un precio diferenciado que nos permite contractualmente manejarnos con Petrobras. Ahora estamos enviando a Argentina 14 millones de metros cúbicos por día (MMmcd) y el acuerdo dice que podemos llegar hasta 18 MMmcd”, complementó Dorgathen.

La autoridad petrolera exteriorizó que la comercialización de gas natural a los mercados de Brasil y Argentina está garantizada y que se enmarca en las condiciones contractuales de Compra Venta de Gas Natural con Petrobras y IEASA.

Asimismo, descartó cualquier demanda por parte de Petrobras en relación a la reducción de los envíos del energético, pues la operación comercial se enmarca en el contrato vigente con la empresa brasileña.

