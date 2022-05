Citan a declarar al ex subdirector de Diprove por supuesta llamada sostenida con el vendedor del auto robado en Chile

El exsubdirector de Diprove manifestó que no habló con Freddy Huallpa, quien está siendo buscado por el delito de robo agravado

Ariel Melgar Cabrera

La Fiscalía emitió una orden de citación para Rolando Téllez, ex subdirector de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove), para que declare en calidad de testigo por la supuesta llamada telefónica que tuvo con Freddy Huallpa Cahuana, quien fue sorprendido por un medio chileno vendiendo una vagoneta robada.

Alexander Mendoza, miembro de la comisión de fiscales de Anticorrupción, indicó que se realizó un análisis al reportaje de develó que una vagoneta Mitsubishi estaba en la vivienda del coronel Raúl Cabezas Pantoja, excomandante de la Policía fronteriza de Uyuni, quien ya se encuentra preso en Palmasola.

En esa misma nota periodística, el investigador chileno Hugo Bustos se contacta con un vendedor de la feria de autos chutos en Yapacaní, quien después fue identificado como Freddy Huallpa Cahuana, y este le ofrece una vagoneta robada en Chile.

Al ser interrogado y cuestionado por la venta ilegal de motorizado, Huallpa llama por celular a un coronel de la Policía, que según el reportaje chileno, quien estaría del otro lado del teléfono sería Rolando Téllez, ex subdirector departamental de Diprove en Santa Cruz.

Mendoza indicó que Téllez había acordado una reunión con los investigadores chilenos, la cual fue suspendida supuestamente por la llamada que tuvo con el vendedor de autos robados. Es por esta razón que fue citado para declarar este viernes en la Fiscalía.

Por su parte, el ex subdirector de Diprove manifestó que no habló con Freddy Huallpa, quien está siendo buscado por el delito de robo agravado. Además, señaló que desconoce los motivos del por qué Hugo Bustos le canceló la reunión que tenían agendada para buscar la vagoneta robada en la ciudad chilena de Atacama.

“Niego ese contacto, ese contacto no existe con mi persona, yo no he tomado contacto con ese supuesto vendedor de vehículos, (…) no tomé contacto con esa persona”, dijo Téllez

Otra de las personas que declarará en calidad de testigo por este caso es, Zulema Cabezas, hermana del jefe policial de Uyuni, quien declaró ante los medios de prensa que Raúl Cabezas es inocente de los delitos por los que se lo acusa.