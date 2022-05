Del Castillo presenta informe sobre «narcoaudios»; Bazán cree que fue «vago e insuficiente»

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se presentó este jueves ante la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados para responder a 11 preguntas planteadas en la Petición de Informe Oral sobre los denominados “narcoaudios”. La autoridad sostuvo que solo se encontraron cuatro fábricas de droga en la zona y que la investigación está a cargo del Ministerio Público.

“Las unidades operativas de Umopar de todo el trópico cochabambino han realizado todo un patrullaje y un barrido a toda la zona de Valle Sacta, donde solo habrían encontrado estas cuatro fábricas móviles al interior del departamento de Cochabamba”, manifestó el ministro, de acuerdo a un comunicado de la cartera de Estado.

“Conforme lo establece el artículo 225 de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 70 del Código de Procedimiento Penal, la institución que ejerce la acción penal pública, dirige la investigación de los delitos y realiza los actos investigativos, es el Ministerio Público, siendo dicha instancia la que inicia y realiza las acciones de investigación en cuanto se refiere a la comisión de hechos delictivos, no así el Ministerio de Gobierno”, agregó.

La presentación se produjo un mes después de hechas públicas las denuncias y dejó con sabor a poco al diputado de Creemos Erwin Bazán, quien calificó la exposición de “vaga” e “insuficiente”.

“En el caso de narcoaudios, hasta la fecha, no hay un solo detenido. ¿No le parece a la opinión pública boliviana que esto es escandaloso? Y frente a esta realidad, el ministro ha venido hoy con respuestas vagas, absolutamente insuficientes”, manifestó ante la prensa.

“(El denunciante) no sabe nada y el ministro se escuda en decir que en el país no existen los medios para verificar la autenticidad del audio ni los supuestos autores de ese audio. Es decir ´no sé, no sé, no respondo”, criticó.

Los denominados «narcoaudios» son audios presentados el pasado abril por el líder del MAS, Evo Morales, en los que dos supuestos policías reportan que hallaron una megafábrica de droga cerca del río Sacta. El tercer supuesto uniformado con el que conversan les pide comunicarse de manera directa con su superior porque no “quiere tener problemas».

En otro audio se escucha decir: “Aló, mi coronel, ¿lo vamos a dejar el laboratorio y las cuatro fábricas?». En respuesta, el supuesto coronel dice: “Salgan de ahí”.

Ante estas acusaciones de protección a narcotraficantes por parte de efectivos policiales, el Ministerio de Gobierno dispuso la destitución de la dirección general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y ordenó que se intervenga esa fuerza policial, incluso con el uso del polígrafo para la toma de declaraciones a los policías.

A inicios de esta semana Del Castillo informó que el 90% de los efectivos pasó la prueba, algo que Bazán puso en duda.

“El polígrafo hoy en Bolivia no tiene control de calidad, ni mexicano, ni americano, ni de ninguna nacionalidad, es decir que el polígrafo lo realiza la Policía Boliviana. Y si nosotros estamos diciendo que la Policía Boliviana-Felcn está coludida con el narcotráfico (…) ¿Cómo se entiende que sea la propia Felcn la que realiza el polígrafo? ¿El ratón cuidando el queso? Es terrible”.