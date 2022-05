Dellien pide “apoyo real” para los deportistas

El tenista boliviano envió un mensaje al Gobierno

Fuente: https://www.paginasiete.bo

Después de su participación en el Roland Garros, el tenista boliviano Hugo Dellien reflexionó sobre la realidad de los deportistas del país y pidió al Gobierno “apoyo real y no pequeños respaldos que terminan siendo nada”.

En un mensaje en Twitter, el beniano envió un mensaje al Viceministerio de Deportes, al que solicitó una colaboración “verdadera y real, que tenga un programa que sea realmente significativo y no pequeños apoyos que terminan siendo nada”.

Tras el encuentro contra el ruso Karen Khachanov (6-4, 4-6, 6-7 y 3-6), por la segunda ronda del cuadro principal, Dellien se preguntó: “¿Será que en algún momento un deportista boliviano va a tener el mismo respaldo económico que tienen todos los otros deportistas?”.

“Me encantaría saber qué pasaría si tuviéramos un respaldo más o menos similar”, escribió Dellien, a tiempo de especificar que no se trata de ganar dinero, sino de inversión para que los deportistas bolivianos viajen y se preparen con lcondiciones parecidas a sus adversarios. El número uno del tenis boliviano, y 90 en el ranking de la ATP (703 puntos), aclaró que su mensaje no está cargado de enojo y agradeció las ocasiones en las que el Gobierno le extendió la mano, pero “creo que no son apoyos realmente importantes que puedan hacer que estemos a la par de los mejores deportistas del mundo”.