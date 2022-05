Denuncia: Policía autoriza circulación de «chutos» en Santa Cruz y cobra hasta $us 1.500

El jurista Durán también denunció que los fines de semana (viernes y sábado) diferentes reparticiones de la Policía fungen como efectivos de tránsito con el fin de extorsionar a choferes en estado de ebriedad para permitirles la libre circulación.

Santa Cruz es una zona donde circulan “cualquier cantidad” de automóviles indocumentados (chutos) y circulan con autorización y pleno conocimiento de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) cobra entre $us 1.000 y 1.500 al año de acuerdo al modelo, denunció el abogado especialista en seguridad, defensa y desarrollo, Omar Durán.

“Lo peor es que Santa Cruz es un lugar donde hay cualquier cantidad de vehículos chutos, es normal pagar a Diprove porque circule un vehículo chuto, ellos dan una autorización, un código para circular; sabiendo que tu vehículo es chuto tienes que pagar $us 1.000 al año o 1.500 dependiendo del modelo, y acá están involucrados los altos jefes policiales, y es de su conocimiento, no lo pueden negar”, dijo Durán a ANF.

«Ante los cuestionamientos de los periodistas sobre los controles que no se hacen a las ferias de vehículos indocumentados en esa región, el comandante de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, respondió que no es responsabilidad de la Policía. “Esa atribución, la función de fiscalizar un vehículo documentado o no, no es atribución de la Policía boliviana”.

El pasado fin de semana, a través de un reportaje de la televisión chilena, se develó que existe participación de jefes policiales y al menos un militar en el tráfico y comercialización de autos robados en Chile y otros países.

Por este escándalo la Policía apartó de sus filas al subdirector de Diprove Santa Cruz, Rolando Téllez, y al vocal suplente del Tribunal Supremo Disciplinario del verde olivo, excomandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, Raúl Cabezas Pantoja.

Durán sostuvo que el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el Comandante General de la Policía, Jhonny Aguilera, solo actúan cuando la sociedad critica los hechos delictivos y de corrupción en el que están involucrados efectivos policiales.

“Cuando la prensa divulga los casos, destituyen a ese miembro de la Policía que hoy en día ha sido encontrado con un vehículo (Raúl Cabezas), no solamente había cometido un delito, sino que años atrás golpeó a su mujer, y sin embargo no ha pasado absolutamente nada, eso quiere decir que la Policía socapa a otros policías”, indicó.

El comandante Holguín afirmó que la Policía solo fiscaliza a motorizados indocumentados cuando están en circulación, pero no lo hacen cuando están detenidos ya que no infringen ninguna norma.

“Si un vehículo está circulando sin placas, está infringiendo una norma, pero si está detenido, no. Ahora, si ese vehículo puede que sea chuto, no chuto, o por último tenga placas o sea legal, o tenga póliza de importación y no tenga placas, no es atribución de la Policía fiscalizar”.

El jurista Durán también denunció que los fines de semana (viernes y sábado) diferentes reparticiones de la Policía fungen como efectivos de tránsito con el fin de extorsionar a choferes en estado de ebriedad para permitirles la libre circulación.

“Esos días se ve cualquier cantidad de policías dando vueltas en la noche, los bomberos, Diprove, hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) se convierten en policía de tránsito, son abusivos, quieren extorsionar borrachos, todos pagan entre Bs 1.500 y 2.000 cuando son pillados en estado de ebriedad y los policías arrestan solo a los que no tienen plata para pagar la coima”, denunció Durán.

El abogado planteó que instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas, cuyos miembros están involucrados en hechos delictivos, siempre van a apañar estas acciones, por lo que amerita que se estructure una organización civil para controlarlas y fiscalizarlas.

Fuente: noticiasfides.com