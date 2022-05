Diputado se disculpa por incidente con pornografía y dice que fue una «imprudencia no premeditada»

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Porcel pidió disculpas este viernes ante los medios de comunicación por estar presuntamente mirando “pornografía” en un celular, durante la elección a defensor del Pueblo en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El legislador opositor manifestó que no fue un acto “premeditado” y que pese a ser una “imprudencia”, es algo que a “cualquiera le puede pasar”. Agradeció, a su vez, la “solidaridad” de sus colegas de bancada y de las otras fuerzas políticas en el Congreso.

Fuente: paginasiete.bo

“Anoche he recibido la solidaridad de colegas de las tres bancadas. De CC, del MAS, de Creemos, a cualquiera nos puede pasar esto, es que en las redes uno no sabe. También pedir disculpas en Facebook, y bueno, esta imprudencia no fue premeditada”, indicó Porcel.

Ayer, durante la elección a defensor del Pueblo, el diputado de CC fue sorprendido aparentemente viendo pornografía en su celular.

De acuerdo con un video difundido por Gigavisión, el legislador revisa una aplicación de mensajería, y en ese momento salta la imagen de una mujer en ropa interior. Acto seguido, Porcel amplía la fotografía, la observa, y responde un mensaje.