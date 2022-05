El Alto se declara en emergencia por límites y Censo; quiere ser la primera ciudad en población

La Asamblea de la Alteñidad, reunida masivamente en el Estadio de Villa Ingenio, decidió este sábado en ponerse en guardia por el tema de límites y activar los mecanismos del control social para que el Censo de Población y Vivienda 2022 la ubique en la primera ciudad de Bolivia en población.

Fuente: Erbol

A convocatoria del Comité Impulsor del Censo, miles de personas de organizaciones sociales, sindicatos y juntas vecinales se congregaron para lanzar un Manifiesto que marca la ruta crítica que no solamente en la coyuntura, sino que proyecta un horizonte político para El Alto.

Demandan la atención a sus demandas en el ámbito de la educación, con la asignación de más ítems según el crecimiento, población, salud, seguridad ciudadana contra la delincuencia y la violencia contra la mujer.

Se declararon en estado de emergencia para defender sus límites jurisdiccionales demarcados de acuerdo a la ley 2337 y advierten que llegarán hasta las últimas consecuencias la restitución de su territorio con el que nació la ciudad de El Alto.

Acordaron planificar la construcción de su propia casa grande y modernizarla de acuerdo a un plan de largo, mediano y corto plazo en lo político, económico, social y cultural y en ese marco apoyan la elaboración de su Carta Orgánica Municipal con presencia y descentralización profunda de todos sus distritos, reconstruir su pacto social y constituirse en el horizonte político y geopolítico del país.

En lo político, exige a las empresas públicas asentadas en El Alto, aporten al desarrollo local para garantizar la creación de nuevas empresas, a través de mejores condiciones a favor de los emprendedores productivos, micro y pequeños empresarios y el sector industrial.

Indican que para el empresariado privado que apuesta por el desarrollo de El Alto, exigirán a todos los niveles de gobierno les otorgue las condiciones jurídicas, económica y comerciales necesarias para su funcionamiento y crecimiento.

Exigen que los recursos del cobro de peajes por ingreso a la ciudad ingresen a las arcas del municipio o en su defecto pedirán la creación de sus propios puntos de cobro de peajes.

Advierten que no permitirán ninguna imposición de intereses mezquinos políticos, agregando que en caso de no ser escuchados se declaran en estado de emergencia permanente bajo la consigna que no claudicarán hasta que sus demandas sean atendidas.