El viacrucis de la madre que busca a su hija hace 32 años

El 5 de marzo de 1990 desapareció Leidy Yenny Justiniano Roca, estaba en Kinder y tenía tan sólo cuatro años de edad. Hoy, Norma Roca, busca a su hija con el mismo ahínco que hace más de 30 años.

Leidy desapareció en Santa Cruz, un día de los muchos que fue al kínder, pero cuando su mamá fue a buscarla la niña ya no estaba.

Roca la busca por más de tres décadas. “Nadie vio, nadie supo. Si las autoridades en ese tiempo hubieran presionado, entonces mi hija hubiese aparecido”, reclamó.

Hace como un mes, desde la página de Facebook “Te Seguimos Buscando: Leidy Yenny”, se recibió un aviso: en La Paz había una joven con las características de la ahora joven desaparecida.

Roca se encontraba en Italia y acudió a las autoridades bolivianas para pedir ayuda.

“En un mes me llegó la respuesta. Me dieron el nombre de un señor de la Cancillería y hoy me prometieron que me iban a ayudar, pero ahorita no me escuchan, nada. Ya son 32 años que busco a mi hija”, contó ante los medios de comunicación, en La Paz.

Este viernes, debía reunirse con la División de Trata y Tráfico, donde le solicitaron más documentos. “Quiero que haya un compromiso, que cuando haya alguna señal de este tipo (información sobre su hija) que hagan su trabajo y verifiquen, porque yo no puedo estar viniendo cada vez”, protestó en medio de lágrimas.

Roca relató que no es la primera vez que viaja hasta el país para verificar si los mensajes que recibe son reales. “Tarde o temprano yo la tengo que encontrar. Por favor, ayúdenme”, exhortó aún inconsolable.

En la página de Facebook, los avisos sobre la búsqueda de Ledy señalan que ella tiene más de 30 años y podría tener otra identidad. Las entrevistas y afiches de búsqueda para encontrar a Leidy Jenny no cesaron en todos estos años.