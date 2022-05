Evo indica que dentro del MAS «hay traidores» y apunta a algunos ministros

El líder del MAS Evo Morales aseguró este domingo que dentro del Movimiento al Socialismo «hay traidores» y apuntó algunos ministros del gabinete que sostienen que «en el MAS convergen diversas corrientes políticas lo que no quiere decir que está dividido».

«No hay diferentes corrientes políticas ¡por favor! Algunos miembros del gabinete nacional ¿Qué están queriendo decir?, que aquí hay derecha y aquí hay izquierda. Si alguien tiene esa duda se equivoca, que repase la historia del Movimiento al Socialismo», manifestó en su programa dominical.

Sostuvo que los masistas son antiimperialistas, enfrentan al modelo neoliberal y al capitalismo y al «decir que hay diferentes corrientes políticas ¿están queriendo derechizar al MAS? Bueno, soy capaz de hacer un taller para algunos ministros y viceministros que están con esa corriente», indicó.

Recordó que el año pasado, durante el aniversario del MAS-IPSP, advirtió que la dirección nacional a su cargo va a cuidar el aspecto ideológico y programático y el presidente Luis Arce la gestión del gobierno.

Morales señaló que «razón dicen los compañeros, los pititas están en el gobierno. Si alguien quiere privatizar vamos a defender, felizmente hay una línea bien definida del hermano Lucho presidente».

Lamentó que algunos operadores del gabinete – a los que no identificó – no sepan que los militantes del MAS son herederos de los antepasados y si bien les quitaron la vida a sus antepasados y les quitaron sus tierras, no les quitaron la historia.

Dijo que es una pena escuchar que algunas autoridades piensen así para confundir a la población. «Aquí no hay ni izquierda ni derecha» y recordó que el MNR por derechizarse se ha fraccionado en siete partidos.

Sugirió a algunos ministros que piensan derechizar al MAS, que hagan su partido porque en el MAS no hay diferentes corrientes ideológicas y aseguró que diferentes congresos departamentales ratificaron la línea del antiimperialismo y el anticapitalistamo porque el Instrumento Político viene de la gente humilde.