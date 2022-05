Gobierno destaca reporte internacional que ubica a Bolivia como la mejor economía de la región para afrontar efectos de la guerra

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, destacó en Asuntos Centrales las conclusiones del reporte de The Economist que concluye que la economía boliviana es la mejor de Sudamérica para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania.

«Este indicador coloca a Bolivia como el mejor país, Bolivia es el mejor país para afrontar los efectos de la guerra en Ucrania. No quiere decir que no sentirán los efectos, hay efectos positivos y negativos, esperemos que se beneficie del rendimiento», dijo.

El estudio de The Economist es un ranking sobre cuáles son los países mejor preparados para enfrentar los efectos económicos de la guerra en Ucrania y está en base a 7 indicadores, tales como la inflación, la cuenta corriente, los intereses pagados, deuda pública y el riesgo de la estabilidad política. “Dentro de esos siete indicadores sacan un promedio donde el valor más bajo o cercano a 1 es el mejor preparado para afrontar los efectos económicos de la guerra en Ucrania y el valor más cercano a 5 es el peor preparado. En ese sentido, Bolivia es el mejor preparado en el ranquin de The Economist», puntualizó.

En su criterio, no es casualidad y Bolivia no sufre el riesgo de una inflación o inestabilidad en los precios de los alimentos.

«Como Gobierno no vemos ese riesgo, porque no hay que olvidar que Bolivia tuvo la más baja inflación en 2021 con solamente con el 0,9%, es decir que fue menos del 1%, en abril fue del 0,4%, por ejemplo, la más baja de Sudamérica. La inflación no es un problema de la economía boliviana como sucede con otros países», detalló.

Para el Gobierno, son resultados de la implementación del modelo económico social y productivo, y de las medidas económicas implementadas desde que asumió el presidente Luis Arce.