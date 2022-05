Investigan muerte de un policía boliviano en un curso en Argentina

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La justicia federal de Argentina investiga la muerte del subteniente boliviano Bismar Avini Mamani de 27 años de edad, quien se ahogó en un natatorio de la Armada de ese país durante el ejercicio de un curso de operaciones tácticas especiales.

“El Grupo Especial de Acciones Tácticas lamenta la pérdida irreparable de un hermano y camarada. Se une en el dolor a su familia. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Que en paz descanse nuestro hermano”, se lee en una publicación del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT) de la Policía de Bolivia a la cual pertenecía el subteniente Avini.

De acuerdo con el medio argentino Telam, el juez federal 9, Luis Rodríguez, quien se encuentra a cargo de la investigación, ordenó los peritajes de rigor, entre ellos una autopsia para determinar si el efectivo policial falleció por algún problema cardíaco, asfixia por sumersión u otro motivo. El caso se encuentra bajo la carátula provisoria de “muerte dudosa”.

También puede leer: Del Castillo anuncia la intervención de Diprove Santa Cruz y el retiro del 100% del personal

Según los hechos, Avini realizaba un ejercicio denominado “flotación forzada”, pero quedó sumergido bajo el agua y cuando los instructores advirtieron que no emergía a la superficie, lo sacaron, pero no pudieron reanimarlo, tampoco pudo hacer nada el equipo médico de una ambulancia del Same.

El juez federal también estableció que los instructores del curso estarán bajo investigación.

Avini estaba en Buenos Aires haciendo un curso de capacitación de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) de la Policía de esa ciudad.